Algérie: Festival national des jeunes talents de la chanson lyrique - 6 finalistes distingués à Alger

Six jeunes chanteurs parmi les finalistes à un concours national dédié à la chanson, ont été distingués vendredi soir à Alger, en clôture du 4e Festival national des jeunes talents de la chanson lyrique qui a pris fin lors d'une cérémonie de remise des prix aux lauréats.

Organisée à la salle Ibn Khaldoun, la cérémonie de remise des prix aux six gagnants de ce concours national, a été précédée par un passage sur scène des 10 finalistes qui, accompagnés par un orchestre musical, ont interprété des chansons de différents styles, pour la plupart des reprises, devant un jury de professionnels.

Evalués et notés par le jury dont fait partie Lotfi Saidi, musicien et chef d'orchestre, le chanteur Hakim Salhi et Nabil Bouchikhi, les candidats ont été également invités à exécuter une partie de chant de leur choix à cappella (Sans accompagnement musical) en sus de leurs prestations, soumises à l'appréciation du jury.

A l'issue des délibérations, le jury présidé, par Ilyès Benbakir, a distingué Chekkat Sara et Slimane Dahou du Premier prix, assorti d'une récompense financière de 100.000 DA pour chacun des lauréats.

Le second prix est revenu à Nerdjes Abd Dayem et Hadj Chouaib Kherreidine avec une récompense financière pour chacun de 80.000 DA.

Ghoumari Anès et Rahab Dris, quant à eux, ont décroché le troisième prix de ce concours avec une récompense pécuniaire de 50.000 DA pour chacun.

Quelque 70 candidats issus d'une quarantaine de wilayas, ont participé à ce concours, ouvert le 22 décembre dernier.

Après une série de castings, dix candidats ont été sélectionnés pour concourir en finale.

Les finalistes devront recevoir des cours de perfectionnement, encadrés par des professionnels de musique, afin de peaufiner leurs performances vocales.

Organisé depuis 2018 sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec des organismes publics dont l'établissement Arts et Culture, le Festival national des jeunes talents de la chanson lyrique, vise à révéler les jeunes créateurs et à les propulser dans une future carrière artistique.