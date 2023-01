Algérie: 2023 - Le Général d'Armée Saïd Chanegriha adresse ses vœux aux membres de l'ANP et appelle à la mobilisation pour maintenir la disponibilité opérationnelle

ALGER — Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, a adressé ses vœux aux membres de l'ANP à l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2023, les appelant à saisir l'ampleur des défis de la prochaine étape et à se mobiliser pour maintenir la disponibilité opérationnelle.

A l'occasion de l'avènement de la nouvelle année 2023, le Général d'Armée Saïd Chanegriha a adressé ses vœux à l'ensemble des membres de l'ANP, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN), officiers, sous-officiers, hommes de troupes et personnels civils, priant Le Tout-Puissant de "les combler, ainsi que leurs familles et proches, de Ses bienfaits et bénédictions et de leur prêter santé, joie et bien-être".

Le Chef d'Etat-Major de l'ANP a salué, à cette occasion, "les efforts soutenus consentis, tout au long de l'année qui touche à sa fin, par l'ensemble des composantes de notre grande Armée, notamment en matière de poursuite des efforts de préparation de nos Forces armées pour qu'elles demeurent prêtes à assumer leurs missions constitutionnelles avec professionnalisme, en veillant à la stricte exécution des programmes de préparation au combat du Corps de Bataille et à l'intensification des exercices tactiques avec munitions réelles, de jour comme de nuit, des différentes armes et Forces".

"Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une approche aux dimensions et objectifs multiples devant nous permettre de poursuivre résolument nos nobles efforts en vue de construire une armée forte, moderne et développée, capable de relever tous les défis et de gagner tous les paris en toutes circonstances", a-t-il précisé.

L'année écoulée (2022) " a permis à notre vaillante Armée de réaliser davantage de succès étincelants sur le terrain au mieux des intérêts de notre pays, à l'instar du défilé historique et majestueux organisé à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire de la Fête de l'Indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale, où nos vaillants hommes ont illustré les plus éloquentes images de force et d'harmonie", a-t-il souligné, ajoutant que "cette démonstration a rassuré notre vaillant peuple et lui a réaffirmé que l'Algérie des Chouhada est entre de bonnes mains et qu'elle vivra libre et indépendante à jamais, grâce à son Armée héroïque et à son vaillant Peuple".

Le Général d'Armée, Saïd Chanegriha a indiqué, en outre, que "la célébration par le peuple algérien de la Journée nationale de l'ANP, coïncidant avec le 4 août de chaque année, instituée par le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a constitué l'une des étapes phares de cette année", soulignant que cette occasion "restera une source de fierté quant à la relation fusionnelle entre le vaillant peuple algérien à son Armée, digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN)".

Il a mis l'accent, dans ce sens, sur l'impératif de "poursuivre la marche sur cette voie droite, à savoir celle de la loyauté envers la patrie et le dévouement dans le travail pour préserver la sécurité et la stabilité de l'Algérie", et ce, à travers "l'intensification des efforts et une persévérance accrue, en vue de la mise en œuvre stricte de toutes les orientations et recommandations ayant trait à l'éradication des résidus du terrorisme et le resserrement de l'étau autour des contrebandiers, des auteurs du crime organisé et de leurs connexions, rompus que vous êtes à l'art du combat et mus par votre savoir-faire avéré et votre conscience quant à la sensibilité des missions qui vous sont confiées, et surtout de par vos compétences individuelles et collectives inépuisables".

"La prochaine étape que nous amorçons en toute confiance et détermination, exige plus que jamais de tout un chacun de prendre conscience du volume des défis actuels, notamment à la lumière de la conjoncture régionale détériorée et instable, particulièrement dans notre voisinage proche, et de se mobiliser pour gagner le pari du maintien de la disponibilité opérationnelle de toutes les composantes de nos forces armées, mais aussi de faire preuve d'un haut sens de responsabilité et de patriotisme, du devoir, de bonnes manières, d'éthique militaire, d'honnêteté et de dévouement, pour que ces vertus soient un exemple à méditer, tout comme nous les avaient inculquées nos vaillants aïeux".

A cette occasion, le Chef d'Etat-Major s'est recueilli à la mémoire de "tous les vaillants Chouhada des résistances populaires, de la Glorieuse Révolution du 1e novembre et du devoir national".