Algérie: 2023 - Le Président Tebboune présente ses vœux au peuple algérien

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté, samedi soir, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement du nouvel an 2023, souhaitant que cette année "soit celle de la consécration des souhaits et aspirations du peuple et de la poursuite du changement pour le mieux".

"L'année 2022, avec ce qu'elle a vu comme évènements, décisions, indicateurs positifs, et amélioration des conditions socioéconomiques, réalisés grâce à la détermination de tous les Algériennes et Algériens, tire à sa fin", a souligné le Président Tebboune dans son message diffusé par la Télévision algérienne.

"Avec l'avènement de la nouvelle année, que nous souhaitons meilleure que la précédente à tous les niveaux, une année qui verra la consécration des souhaits et aspirations du peuple algérien et la poursuite du changement pour le mieux. Puisse l'année 2023 être aussi celle de l'accroissement des investissements, une année prospère pour notre pays que nous voulons voir hissé aux plus hauts rangs", a-t-il ajouté.

"Bonne année et meilleurs vœux à tout le peuple algérien sans oublier les membres de notre communauté nationale à l'étranger.

Vive l'Algérie, digne et fière...Gloire à nos martyrs", a conclu le Président Tebboune.