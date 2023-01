Cote d'Ivoire: Session inaugurale du Conseil du district du Denguélé - Le ministre-gouverneur Gaoussou Touré invite les cadres à l'union

A l'ouverture de la session inaugurale du Conseil du district autonome du Denguélé, le ministre-gouverneur a réitéré son appel à l'union des cadres pour sortir cette localité de la grande pauvreté. Devant un parterre de personnalités, Gaoussou Touré a partagé son ambition dans un discours programme.

Pour le ministre-gouverneur du district autonome du Denguélé, l'heure ne devrait plus être au calcul partisan.

Dans un discours programme à l'occasion de la session inaugurale du conseil du district tenue à l'hôtel Les Frontières d'Odienné ce mercredi 28 décembre 2022, Gaoussou Touré a invité les cadres à l'union pour sortir le Denguélé de la grande pauvreté. Non sans regretter le fait que le district soit classé comme étant le plus pauvre de Côte d'Ivoire, en invoquant les chiffres officiels, avant d'insister sur le fait que c'était bien ce qui devrait préoccuper tous les cadres, dont certains sont plutôt attachés à des ambitions personnelles.

" Laissons de côté les querelles de clochers, la politique politicienne, les ambitions personnelles pour travailler la main dans la main afin de contribuer, chacun à son niveau, au développement du Denguélé et partant de toute la Côte d'Ivoire. Les ambitions sont légitimes, mais aucune n'est au-dessus du Denguélé et de la Côte d'Ivoire ", a-t-il exhorté. Avant de rendre un hommage au Président de la République, un des fils du Denguélé lié au terroir par le pacte du Djagassa.

Le ministre-gouverneur du Denguélé n'a pas manqué d'inviter ses hôtes au respect de ce solide pacte. " Hier, le Djagassa était un engagement sur l'honneur à tout faire pour porter le Président de la République, le plus illustre fils du Denguélé, à la magistrature suprême de notre pays. Ce qui est chose faite depuis 2011. Aujourd'hui, le Djagassa, c'est l'application systématique de ses instructions sans une autre forme de procès ", a assuré l'ancien ministre de la Riziculture qui a insisté sur son ambition de rassembler tous les enfants du Denguélé autour du développement.

" Unis, je suis convaincu, vu la qualité des femmes, des hommes, des jeunes et des amis du Denguélé, nous réussirons à classer le district, avant 2030, parmi les plus riches du pays par une exploitation des immenses potentialités existantes. Pour ma part, je prends l'engagement sur l'honneur de ne ménager aucun effort pour atteindre ce noble objectif ", s'est-il engagé.

Au cours de cette session, les organes du Conseil ont été mis en place. Le Conseil du district du Denguélé est composé de 28 membres nommés et répartis en six commissions. A savoir, la Commission planification, développement et emploi ; la Commission économie, budget et finances ; la Commission environnement, cadre de vie, tourisme et artisanat ; La Commission équipement, infrastructures et transports ; la Commission éducation, santé, affaires sociales, culture, sports et loisirs et la Commission sécurité et protection civile.

Les ministres Adama Kamara et Nassénéba Touré ont pris part à la cérémonie. Chacun s'est engagé à s'impliquer dans le développement du district.