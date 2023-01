Ile Maurice: 1, 2, 3... grillez !

Les grillades, on adore ça ! C'est convivial et surtout, sacrément délicieux ! Si le mode de cuisson est plus ou moins simple, le secret derrière une bonne grillade demeure la préparation des aliments. Elvin Rengasamy de Grillade à Domicile nous donne quelques astuces

Pour plus de goûts

Si on veut que nos grillades se gorgent de saveurs, il faut privilégier un bon temps de macération. "Chez Grillade à Domicile, nous plaçons la viande au frais pendant des heures afin qu'elle s'empreigne du goût de chaque ingrédient de la marinade", expliquent Elvin Rengasamy. Certes, la marinade se fait selon les goûts de tout un chacun, il n'y a pas LA recette absolue. Cela dit, il faut tout de même respecter quelques règles, soit intégrer un élément acide (jus de citron, vinaigre, etc.), de la graisse et des herbes. Exposés à une forte chaleur, mais sans contact direct avec le feu, les sucs de la marinade seront ainsi retenus à l'intérieur de l'aliment grillé pour un délicieux moment à venir.

Griller oui, mais griller quoi ?

Les volailles, les pièces de viande et les poissons sont les stars du barbecue. Cela dit, à chaque aliment, sa manière de griller. Le poulet par exemple, est un aliment plutôt fragile qui peut se dessécher sur le barbecue. La sauce est alors particulièrement importante, car c'est ce qui donnera de belles saveurs aux morceaux. Il est même possible d'injecter, à l'aide d'une seringue de cuisine, de la sauce dans les morceaux avant de les cuire.

Pour le bœuf, on ne retourne surtout pas les pièces avec une fourchette au risque de les piquer et ainsi perdre les saveurs qui sont à l'intérieur. On privilégie plutôt la spatule.

Pour le poisson, il est important de faire le bon choix, car tous les poissons ne se prêtent pas à la cuisson au barbecue. "Nous utilisons principalement la dorade car c'est un poisson à chair ferme", souligne Elvin Rengasamy. Et d'expliquer, "pour une bonne cuisson du poisson, il faut le sortir du réfrigérateur pour le laisser à température ambiante avant de le passer sur le grill. On laisse cuire ensuite de chaque côté. Et pour qu'il ne colle pas au barbecue, il suffit de mettre quelques rondelles de citron sur le grill avant de déposer le poisson ou simplement l'envelopper dans une feuille d'aluminium".

Barbecue de légumes

Il n'y en a pas que pour les amateurs de viandes lorsqu'on parle de barbecue. On peut aussi mettre les légumes en valeur. En plus, présentés en gros morceaux et souvent colorés, les légumes donnent de jolies assiettes. Les rois du barbecue sont les maïs, poivrons, aubergines, champignons, courgettes ou encore oignons. "L'idéal est d'assaisonner les légumes avec un peu de sel, de poivre et d'un filet d'huile d'olive avant de les passer sur le grill".

Recette express Pour 4 personnes

Faites une marinade pour 4 cuisses de poulet avec 1 c.a.b (cuillère à bouche) de pâte d'ail, 2 c.a.b de sauce d'huître, 1 c.a.b de sauce soja, 2 c.a.b de miel, 2 c.a.b de jus d'orange, 2 pincées d'herbes de Provence, 2 c.a.b d'huile végétale et quelques feuilles fraîches de romarin.

Astuces BBQ

Il est conseillé de maintenir la cuisson à feu moyen afin d'avoir un meilleur contrôle sur la cuisson des viandes. Badigeonner la viande de temps en temps avec de la marinade est aussi important afin d'y ajouter de la saveur et de l'humidité durant la cuisson. Attention, les aliments ne doivent pas être mis en contact direct du feu. D'ailleurs, il est conseillé de ne jamais placer un aliment sur le barbecue tant qu'il y a des flammes afin de ne pas le brûler. Cela permet aussi d'éviter la formation de composés cancérigènes. Au barbecue, il faut surtout préparer un lit de braise pour qu'une croûte puisse se former à la surface de l'aliment grillé.