Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 1er Janvier 2023

Guinée : Message de nouvel an du chef de la junte- Mamadi candidat à rien « Nous ne sommes candidats à rien »

Dans son discours à la nation, le chef de l'État guinéen a réitéré ce samedi, sa promesse de ne pas être candidat aux élections qui se tiendront à l'issue de la transition.C'est son deuxième message de nouvel an depuis qu'il a déposé Alpha Condé, en septembre 2021. Cette année, le Colonel Mamadi Doumbouya s'est attardé sur le consensus trouvé avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest (Cédéao) pour la transmission du pouvoir aux civils dans des délais raisonnables. Selon le chef de l'Etat guinéen, c'est dans un esprit d'ouverture et de coopération que les autorités de la transition sont parvenus avec l'organisation sous régionale à s'accorder, dans un compromis dynamique, sur un chronogramme qui va permettre la mise en œuvre des dix (10) points pour aboutir au retour à l'ordre constitutionnel. « Je tiens à rassurer l'opinion nationale et internationale que mon engagement est et reste le même. Il n'a pas changé d'un point. Conformément aux articles 46, 55 et 65 de la charte de la transition, ni moi, ni les membres du Comité National du Rassemblement pour le Développement, ni les membres du conseil national de la transition et encore moins les membres du gouvernement ne seront candidats aux futures élections », a insisté le Chef d'Etat de la Guinée. (Source : Apa)

Côte d’Ivoire : Discours de fin d’année de Ouattara- Grâce présidentielle à environ 8000 prisonniers

Le chef de l’État, Alassane Ouattara a annoncé qu’environ 8000 détenus recouvreront la liberté à partir de janvier 2023. Cette annonce a été faite à l’occasion de son traditionnel discours à la nation ce samedi 31 décembre 2022 à Abidjan.Selon Alassane Ouattara, c’est conformément à la constitution, qu’il a signé ce décret qui accorde une grâce collective à environ 2000 personnes condamnées pour des infractions mineures. Le chef de l’Etat a en outre signé un décret accordant également une remise gracieuse de peine à environ 6000 condamnés dont le reliquat de la peine à purger est inférieure ou égale à trois ans. Le président de la république a également précisé que cette grâce présidentielle ne concerne pas les condamnés qui ont commis des infractions de crime de sang.( Source : abidjan .net)

Sénégal : Rapport de la Cour des comptes - Macky Sall annonce une exploitation conformément aux dispositions légales et réglementaires

Dans son adresse à la Nation, ce samedi 31 décembre 2022, à l'occasion des vœux pour le nouvel an, le président de la République est revenu brièvement sur le rapport de la Cour des comptes concernant la gestion des fonds de la “Force Covid-19“.Dans le chapitre consacré à la "bonne gouvernance des affaires publiques", le président de la République Macky Sall a réaffirmé que l'exploitation du rapport va suivre son cours suivant les dispositions prévues par la loi.« (...) L’exploitation du rapport de la Cour des comptes sur la gestion financière de la pandémie de COVID-19 suivra son cours conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière », a déclaré le chef de l'État Macky Sall.La Cour des comptes a publié à la mi- Décembre un rapport sur la gestion des Fonds Force Covid-19 de 1000 milliards mis en place dans le cadre de la lutte de la pandémie du Covid-19 en 2020 et 2021. (Source : adakarcom)

Niger : Accès aux sources énergétiques- Inauguration à Zinder de la centrale électrique diesel

Le président de la République, Bazoum Mohamed est en visite de travail depuis hier dans la région de Zinder. A son arrivée à l’aéroport international de Zinder, le Chef de l’Etat a été accueilli par le Gouverneur de la région, ainsi que les responsables administratifs, les chefs coutumiers et les populations qui ont effectué une mobilisation des grands jours pour rendre un hommage mérité à leur hôte venu inaugurer la nouvelle centrale électrique de la ville. Sur le site de la centrale Nigelec II de Zinder, lieu de la cérémonie d’inauguration, c’est un aéropage d’invités qui a ovationné l’arrivée de SE. Bazoum Mohamed. Le décor étant planté, la cérémonie riche en son et en couleurs a démarré.Dans son allocution à la cérémonie d’inauguration de la nouvelle centrale, le ministre d’Etat, ministre de l’Energie et des Energies Renouvelables, M. Ibrahim Yacoubou, a rappelé qu’en avril 2020, le Président de la République de l’époque SE. Issoufou Mahamadou avait inauguré sur le site Nigelec Goudel de Niamey, la centrale diesel de 89 MW construite par ISTITHMAR et qui contribue depuis à la couverture de 30% de la demande en énergie électrique de la capitale. (Source : aniamey.com)

Benin : Univers politique- Romuald Wadagni élu Personnalité politique de l’année 2022

Romuald Wadagni, Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des finances a été élu « personnalité politique de l’année 2022 » par le jury de Matin Libre suite à l’appel à candidatures lancé à la veille du 1er Août dernier sur le site de votre quotidien et au vote des lecteurs ainsi que d’un jury composé de professionnels de l’information et de la communication.Comme mentionné lors de la conférence de presse du dimanche 31 Juillet 2022 et dans le communiqué du Comité d’Organisation, la distinction récompense « la personnalité ayant fait preuve au cours des douze derniers mois de créativité, de dynamisme, de talent, d’expertise remarquable pour faire progresser notre société, notre pays dans le domaine concerné ». (Source : acotonou.com)

Burkina Faso : Discours de nouvel an du capitaine Traoré- « Nous sommes dans une phase de changement de tactique »

Depuis Solenzo, dans les Banwa, le capitaine Ibrahim Traoré a présenté ses vœux de nouvel an au peuple Burkinabè. Dans un message d’espoir, il a annoncé un "changement de tactique" des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Un changement qui engrange déjà des victoires.«(…)Vaillant peuple combattant du Burkina Faso,Ce jour marquant la fin de l’année 2022 et le début de 2023 dans les heures qui suivent, nous nous retrouvons ici pour passer un message aux fils et filles combattants du Burkina Faso.Le lieu précis, parmi ces combattants, est solennel parce qu’ailleurs pendant que les esprits sont à la fête, dans la tête de ces combattants, l’esprit est à la guerre. Et vous le savez, cette guerre qui est en train de commencer ; depuis un certain temps, une opération a été menée pour pouvoir libérer ici même le chef-lieu d’une province. C’est le lieu pour moi de venir saluer la bravoure de ces hommes qui ont mené cette opération afin de reconquérir cette ville » ,a -t-il dit. (Source : aouaga.com)

Centrafrique : Infrastructures économiques- Le port sec de Pk 26 désormais opérationnel

Après plus d’un an de travaux, le port sec de Pk 26 est désormais opérationnel. Les activités de cette plateforme douanière, située sur la route de Boali, ont été lancées par le Président Faustin Archange Touadera, ce jeudi 29 décembre 2022.Malgré des travaux à moitié finis, le port sec de PK26 peut désormais accueillir les camions de transport de marchandises en provenance du Cameroun et des autres pays voisins. Il s’agit d’une plateforme regroupant les services des douanes, des impôts, du commerce et bien d’autres. Selon le président de la République, cette structure permettra de moderniser les douanes centrafricaines et de renflouer la caisse de l’Etat.( Source : abangui.com)