Afrique: Rétro foot Afrique 2022 - Le Maroc, le Sénégal et l'Afrique du Sud entrent dans l'histoire

2022 a été une grande année de football pour le continent africain, avec la Coupe d'Afrique des nations au Cameroun pour commencer, puis la Coupe du monde au Qatar pour finir. Le premier titre continental du Sénégal, le parcours historique du Maroc lors du Mondial, le couronnement des Sud-Africaines et du Wydad... Retour sur les événements majeurs de l'année.

CAN : une première pour le Sénégal de Sadio Mané...

50 ans après la dernière Coupe d'Afrique des nations à domicile, le Cameroun a accueilli à nouveau le grand événement continental, en janvier-février. Mais comme en 1972, les Lions indomptables n'ont pas triomphé chez eux. La victoire s'est offerte au Sénégal, l'une des favoris, finaliste malheureux en 2019.

La finale, entre l'équipe de Sadio Mané et l'Égypte de son camarade à Liverpool Mohamed Salah, a été équilibrée jusqu'au bout du temps réglementaire et de la prolongation. Il a donc fallu en passer par les tirs au but pour départager les Lions de la Téranga et les Pharaons. Sur sa ligne, Édouard Mendy a sorti un arrêt décisif devant Mohanad Lasheen. Et derrière, le capitaine Mané, malchanceux dans le même exercice au début du match, n'a pas tremblé. L'attaquant a marqué le tir au but de la gagne, offrant ainsi que Sénégal son premier sacre continental (0-0, 4 tirs au but à 2). Sadio Mané a en plus eu le plaisir d'être élu Meilleur joueur de la CAN.

Parmi les surprises positives de cette édition 2021 jouée début 2022, retenons notamment les Comores et la Gambie. Les Cœlacanthes, qui participaient à leur première CAN, ont réussi à se hisser jusqu'en huitièmes de finale, en dépit du Covid-19 qui a provoqué plusieurs forfaits et obligé un joueur de champ, Chaker Alhadhur, à évoluer au poste de gardien lors du match perdu face au Cameroun. Les Scorpions gambiens, eux aussi novices et guidés par le globetrotter belge Tom Sainfiet, sont allés jusqu'en quarts de finale, où ils sont également tombés face aux Camerounais.

Cette CAN masculine restera aussi dans les mémoires en raison d'un drame survenu au stade d'Olembé, avant le match Cameroun-Comores, le 24 janvier. Un mouvement de foule aux portes de l'enceinte neuve a provoqué la mort de huit personnes, dont un enfant.

... et pour les Sud-Africaines

Le Maroc rêvait de remporter à domicile la 14e édition de la CAN féminine, la première dont la phase finale réunissait 12 équipes. Cependant, après un tournoi maîtrisé, les Marocains ont dû s'incliner devant l'Afrique du Sud (2-1), à l'issue de la finale jouée à Rabat, le 23 juillet 2022.

Dans un stade Moulay-Abdallah plein à craquer (45 000 spectateurs) et sous une chaleur accablante, le match a basculé après l'heure de jeu, quand la fatigue s'est manifestée dans les rangs du Maroc. Les Banyana Banyana ont marqué deux fois en dix minutes. Les Marocaines, hébétées, ont réussi à réagir et à réduire l'écart, mais cela n'a pas suffi pour espérer mieux.

Le Nigeria, avec ses 11 sacres dont les trois derniers, laisse donc la couronne cette année à l'Afrique du Sud. Après cinq défaites en finale, les filles de Desiree Ellis inscrivent enfin leur nom au palmarès. L'Afrique du Sud est le troisième pays à remporter la CAN féminine, après le Nigeria donc, et la Guinée équatoriale (deux victoires).

Regragui s'offre la Ligue des champions CAF avec le Wydad...

Quelle année pour Walid Regragui ! 2022 a consacré l'ancien joueur devenu entraîneur. Nommé à la tête du Wydad Casablanca en août 2021, l'ex-défenseur a conduit le club jusqu'à la victoire en Ligue des champions CAF. En finale, le 30 mai 2022, le club marocain l'a emporté face aux Égyptiens d'Al-Ahly (2-0). Le Wydad a ainsi inscrit son nom au palmarès pour la troisième fois, après les sacres de 1992 et 2017.

Puis, fin août, Walid Regragui a pris la succession de Vahid Halilhodzic au poste de sélectionneur du Maroc. Le Bosnien, quart de finaliste de la CAN en début d'année, a été écarté à moins de trois mois de la Coupe du monde au Qatar. Pour beaucoup, il s'agissait d'une décision osée avant un tel rendez-vous. Mais à l'arrivée, quelle réussite...

... et écrit l'histoire du Maroc en Coupe du monde

Au Qatar, les Lions de l'Atlas ont brillé de milles feux, avec Walid Regragui comme fil rouge du succès du football marocain, du Wydad à l'équipe nationale. Peu de parieurs avaient misé sur une place dans le dernier carré de la compétition pour les Marocains. Et pourtant.

Walid Regragui a commencé par rappeler en équipe nationale Hakim Ziyech, banni par Vahid Halilhodzic. Son équipe est bien entrée dans le Mondial en neutralisant la Croatie (0-0), vice-championne du monde en titre, avant de faire tomber la Belgique (2-0) et le Canada (2-1) pour terminer en tête du groupe F.

En huitièmes de finale, le Maroc s'est offert le scalp de l'Espagne, grâce notamment aux miracles de Yassine Bounou (0-0, 3 tirs au but à 0). En quarts, c'est au tour du Portugal de subir la foudre marocaine (1-0), avec un but victorieux signé Youssef En-Nesyri, imbattable dans le jeu aérien.

La belle aventure s'est finalement arrêtée en demi-finale face à l'équipe de France, moins émoussée et plus réaliste (2-0). Et lors du match pour la troisième fois, le Maroc a cette fois dû déposer les armes face à la Croatie (2-1). Cela n'a pas empêché les joueurs et le staff de regagner le pays la tête haute. Les supporters ont accueilli les Lions de l'Atlas en héros. Jamais une équipe africaine n'était allée aussi loin en Coupe du monde.

Parmi les cinq sélections africaines présentes à la Coupe du Monde, il ne faut pas oublier la bonne prestation du Sénégal. Bien que privés de Sadio Mané, blessé au péroné droit début novembre, les Lions de la Téranga ont passé le premier tour avant de s'incliner face à l'Angleterre (3-0). Le Cameroun et la Tunisie n'ont pas survécu à la phase de groupes, mais ils sont sortis avec des victoires de prestige contre le Brésil (1-0) et la France (1-0).