Afrique de l'Est: L'UE exhorte vivement le Rwanda à cesser de soutenir le M23

L'Union Européenne (UE) a exhorté vivement, samedi 31 décembre, le Rwanda à cesser tout soutien au M23 et à utiliser tous les moyens pour faire pression sur cette rébellion à se conforme aux décisions de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Est (EAC) et des conclusions de du mini-sommet Luanda le 23 novembre 2022.

L'UE s'est ainsi exprimée à la suite de la publication du récent rapport du groupe d'experts des Nations unies mandatés par le comité des sanctions de l'ONU sur la RDC. Dans un communiqué publié ce samedi, le Haut Représentant de l'UE se dit profondément troublée par lses conclusions et soutient pleinement ses recommandations.

Il affirme que l'Union Européenne exhorte également vivement tous les États de la région à empêcher tout soutien aux groupes armés actifs en RDC.

Par ailleurs, elle appelle la RDC à stopper et empêcher toute coopération entre les FARDC et les groupes armés, notamment les FDLR, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population civile sur son territoire.

" Des consultations redynamisées avec tous les groupes armés locaux visant à leur engagement envers le programme de désarmement, démobilisation, réintégration communautaire et stabilisation, et le démantèlement des groupes armés étrangers, sont des éléments importants de toute solution politique à long terme à la crise dans l'est de la RDC et dans la région ", soutient l'UE dans son communiqué.

L'Union européenne se félicite également du renouvellement du mandat de la MONUSCO, reconnaissant " le rôle essentiel de la mission onusienne pour assurer la paix future dans l'est de la RDC et donc dans l'ensemble de la région ".