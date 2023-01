Afrique: Journalisme - De la formation et des ressources pour améliorer la couverture du changement climatique

Les reportages sur l'environnement sont coûteux ; ils nécessitent de nombreux déplacements et une prise de risque

Au terme d'un journal télévisé de cinq minutes réalisé depuis un studio de fortune à Sharm El Sheikh, en Égypte, où se tient la CdP27, la journaliste Ghyslaine Florida Zossoungbo, basée à Cotonou, a pu fournir des informations en temps réel à ses compatriotes restés au pays, en République du Bénin.

Mme Zossoungbo est reporter pour Bénin ODD Télévision, une plateforme en ligne dédiée à la promotion des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans son pays.

Ce jour-là, elle avait trouvé un petit coin dans l'un des pavillons de la CdP27, assise sur un haut tabouret derrière un ordinateur portable tandis qu'une caméra était perchée sur un trépied à quelques mètres de là.

Lors de la conférence, Mme Zossoungbo et d'autres journalistes, même ceux des grandes institutions médiatiques établies telles que CNN ou les blogueurs munis d'un iPhone mais bénéficiant d'un grand nombre d'adeptes des médias sociaux, ont couru énergiquement après les célébrités et les dirigeants mondiaux ou à peu près tous ceux qui avaient quelque chose d'important à dire sur le changement climatique.

Et à la fin de chaque journée, ils diffusent immédiatement du contenu sur le changement climatique à des publics du monde entier.

Pourtant, malgré tous les efforts déployés par Mme Zossoungbo pour rendre compte de la crise climatique, soutenue par les nouvelles technologies de l'information publique, elle affirme que le reportage sur le changement climatique dans son pays - et peut-être aussi dans le reste de l'Afrique - est semé d'embûches.

"Nous sommes la seule institution médiatique à rendre compte régulièrement de la crise climatique parce que nous nous concentrons sur les ODD", explique Mme Zossoungbo. "Les autres médias se concentrent sur la politique et d'autres questions".

Elle ajoute : "Les gens peuvent voir qu'il se passe quelque chose au niveau du climat à cause des inondations et de la sécheresse, mais ils ne comprennent pas encore ce que c'est dans tout son contexte. Nous continuons donc à en parler et à en parler."

Au Cameroun, explique Killian Chimton Ngala, journaliste aux multiples accréditations, "le changement climatique ne fait pas souvent la une des journaux, ni le lead des informations télévisées ou radiophoniques."

Les reportages sur le climat manquent souvent de contexte. Lorsque les journalistes parlent d'une inondation, par exemple, ils ne font pas nécessairement le lien avec le changement climatique. Ils se concentrent généralement sur l'événement et son impact.

Contexte et reportage

L'expérience de M. Ngala est que "les reportages sur le climat manquent souvent de contexte. Lorsque les journalistes parlent d'une inondation, par exemple, ils ne font pas nécessairement le lien avec le changement climatique. Ils se concentrent généralement sur l'événement et son impact."

Sans perspective, le reportage sur le changement climatique devient un concept complexe pour beaucoup, en particulier pour la population de base.

M. Ngala donne un exemple de ce type de reportage : "Il n'y a pas longtemps, des combats ont éclaté dans des communautés de la région de l'Extrême-Nord du Cameroun, entre les éleveurs de bétail Choa-Arab et les agriculteurs Mousgoum, à propos de la diminution des ressources en eau.

Le conflit a fait de nombreuses victimes, et un haut responsable du gouvernement a décidé de se rendre dans la région.

"Savez-vous comment les journalistes ont rapporté l'histoire ?" M. Ngala pose une question rhétorique. "Ils ont tous rapporté que le ministre avait admonesté les communautés et leur avait demandé d'être paisibles.

"Pourtant, quand on y regarde de plus près, pourquoi les communautés se battaient-elles ? C'est parce que le ruisseau du village s'asséchait, et que les habitants de la communauté et les éleveurs de bétail devaient se battre pour le peu d'eau disponible, une conséquence des changements climatiques.

"Si vous demandez à de nombreuses personnes en Afrique pourquoi leur lac s'assèche ou pourquoi elles subissent de fréquentes sécheresses, certaines ne le sauront même pas, sans parler de préconiser des solutions.

"Prenez l'assèchement du lac Tchad, qui oblige les éleveurs du nord du Nigeria et du Cameroun à migrer vers le sud. Les agriculteurs du sud pensent que les éleveurs viennent s'emparer de leurs terres. Les combats qui en résultent ont fait de nombreuses victimes", déplore-t-il.

Alors pourquoi les médias ne racontent-ils pas l'histoire du climat comme il se doit ?

Besoin de formation

M. Ngala attribue cette situation au manque de ressources et de formation.

"Le reportage sur l'environnement coûte cher ; il nécessite de nombreux déplacements et une prise de risque. Il n'est pas bon marché. De nombreuses organisations de médias en Afrique trouvent cela trop onéreux. Par exemple, ils ne peuvent pas se permettre de dépenser des milliers de dollars pour parrainer des reporters afin de couvrir la CdP27", explique M. Ngala.

Il y a très peu de reporters spécialisés dans l'environnement dans les salles de presse, dit-il. Par conséquent, les reportages sur le changement climatique ne reçoivent pas encore l'attention qu'ils méritent.

"Les responsables des médias préfèrent envoyer des journalistes couvrir la politique, qui fait grimper les ventes, plutôt que de traiter de questions liées à l'environnement, à moins qu'il ne s'agisse d'une catastrophe majeure. Ils préfèrent envoyer des journalistes couvrir le voyage de notre président à Addis-Abeba plutôt que la CdP27", ajoute-t-elle.

Parrains externes

M. Ngala est l'un des nombreux journalistes africains parrainés pour couvrir la CdP27 par des organisations spécialisées dans le domaine du climat, notamment en Europe et en Amérique du Nord.

Par exemple, le programme de bourses du Climate Change Media Partnership (CCMP), un projet du Réseau de journalisme de la Terre (RJE) géré par Internews et le Stanley Center for Peace and Security, a permis à M. Ngala et à cinq autres journalistes africains de se rendre à Sharm El Sheikh pour couvrir la CdP27. Ils faisaient partie des 20 journalistes (sur plus de 500 candidats) originaires de pays à revenu faible ou intermédiaire parrainés dans le cadre de cette bourse.

La bourse est assortie d'une formation sur "la qualité des reportages sur les développements de la CdP27", selon une annonce du RJE, qui ajoute que l'Afrique représente 2 à 3 % des émissions mondiales mais supporte le poids de la crise climatique. Les journalistes africains doivent donc continuer à rendre compte de l'impact de la crise et à demander des comptes aux gouvernements.

"Le processus de candidature a été rigoureux", a déclaré Evelyn Kpadeh Seagbeh, de Power FM and Television, basée au Liberia, également boursière.

"Sans cette bourse, je ne serais pas ici ( CdP27). J'ai demandé la bourse parce que venir ici pendant deux semaines aurait coûté des milliers de dollars, ce que mon organisation ne peut pas se permettre."

Je pense que la situation change progressivement. Au Nigeria, les reportages sur la crise climatique prennent lentement mais sûrement de l'importance dans les médias. Nous y arrivons. Contenu climatique

La relation symbiotique entre les producteurs de contenu médiatique et les consommateurs de contenu est complexe.

L'intérêt perçu du public peut influencer la production de contenu, alors même que le rôle des médias dans la définition de l'agenda consiste à orienter le public vers des questions particulières.

Cela conduit à dire que les journalistes africains n'ont pas encore réussi à faire le lien entre les questions de changement climatique et le bien-être socio-économique des citoyens.

"C'est là le problème", rétorque M. Ngala. "Les journalistes font des reportages sur l'environnement en les isolant des autres secteurs de développement économique. Vous pouvez comprendre pourquoi, dans de nombreux pays, les ministères des affaires économiques ne considèrent pas la crise climatique comme faisant partie de leur portefeuille. C'est souvent la chasse gardée des ministères de l'environnement, qui sont sous-financés."

"Il y a un manque d'appréciation de la gravité de la crise climatique", explique Mwika Bennet Simbeye, directeur de la rédaction par intérim du Times of Zambia.

"Les journalistes ont tendance à se concentrer instinctivement sur les problèmes quotidiens - tous les drames politiques et les questions de pain et de beurre", ajoute M. Simbeye.

Reconnaissant que la formation et l'augmentation des ressources financières stimuleront le reportage sur le climat, Paul Omorogbe, correspondant en chef de la Tribune du Nigeria, est optimiste.

"Je pense que la situation change progressivement. Au Nigeria, les reportages sur la crise climatique prennent lentement mais sûrement de l'importance dans les médias. Nous y arrivons."