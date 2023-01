Angola: Basket - Le Primeiro de Agosto bat Akira et renforce son leadership

Luanda — Le Primeiro de Agosto s'est imposé ce vendredi, à Luanda, face à Akira Academy, par 115-100, lors d'un match de la 17e journée du Championnat national senior masculin de basketball, disputé au pavillon Vitorino Cunha.

A la mi-temps, D'Agosto menait déjà, 73-46 sur l'Académie. Le joueur Nilton Valente, du Primeiro de Agosto, avec 21 points, a été le meilleur buteur du match.

Aujourd'hui encore, pour le même tour, Petro de Luanda a triomphé contre l'équipe de Jesus Cristo, par 118-69. L'ASA a également vaincu Vila Clotilde, par 112-107, et le Primeiro de Agosto B a battu l'Inter B, par 89-72.

Le club Amigos do Basquetebol de Benguela a battu Casa do Pessoal de Porto de Lobito, par 86-80.

La prochaine journée du deuxième tour sera disputée les 6 et 7 janvier :

Matches prévus pour la 18e journée ( le 6 janvier)

Interclube - Casa do Pessoal do Porto do Lobito (18h, au pavillon 28 de Fevereiro).

Clube Desportiva Kwanza - Clube Amigos do Basquetebol de Benguela (15h, Pavilhão principal da cidade).

Vila Clotilde - Akira Academy (18h, pavillon de Cidadela).

Jesus Cristo Basketball - Primeiro de Agosto (15h, Draem Space).

Inter B - ASA (15h, pavillon 28 de Fevereiro).

Primeiro de Agosto B - Petro B (16h, pavillon Vitorino Cunha).

19e journée (7 janvier)

Clube de Formação Desportiva Kwanza - Casa do Pessoal do Porto do Lobito (18h, Cidadela).

Vila Clotilde - Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela (15h, Cidadela )

ASA - Interclube (18h, Draem Space)

Primeiro de Agosto - Inter B (18h, Vitorino Cunha)

Jesus Cristo Basketball - Akira Academy (15h, Draem Space)

Petro B - Petro de Luanda (18h, ISPTEC)

Classement à l'issue de la 17e journée

1e Primeiro de Agosto - 27 points

2e Petro de Luanda - 26

3e Petro B - 24

4e C.P.P. Lobito - 24

5e ASA - 24

6e Vila Clotilde - 22

7e Inter B - 22

8e Akiria Academy - 22

9e Jesus Cristo Basketball - 21

10e Interclube - 20

11e Primeiro de Agosto B - 20

12e Clube dos Amigos do Basquetebol de Benguela - 17

13e Clube de Formação Desportiva Kwanza - 16