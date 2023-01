Angola: La FAF fait l'éloge de la légende mondiale Pelé

Luanda — La Fédération angolaise de football (FAF) a déploré aujourd'hui le décès, jeudi, de l'ancien footballeur brésilien Edson Arantes do Nascimento "Pelé", victime d'une maladie.

Dans une note signée par le président de la FAF, Artur Almeida e Silva, adressée à la Confédération brésilienne de football (CBF), dans laquelle il loue la figure emblématique du roi Pelé, comme une légende mondiale et sans mots pour le décrire.

Le football mondial a perdu un homme d'un énorme talent, lit-on dans le document. Le "roi du football", comme il est considéré, est décédé à l'âge de 82 ans, dans l'une des unités hospitalières du Brésil, victime d'une maladie.

La "star" souffrait d'une infection respiratoire, après avoir contracté le Covid-19 et un cancer du côlon.

Pelé a subi une intervention chirurgicale en septembre de l'année dernière et a subi des cycles répétés de chimiothérapie depuis.

Cette année, des métastases ont été identifiées dans l'intestin, les poumons et le foie.

La famille n'a pas encore communiqué de détails sur les funérailles, mais celle-ci aura lieu à Vila Belmiro.

En raison de son âge avancé et de son traitement, les apparitions publiques du roi du football sont devenues de moins en moins fréquentes ces dernières années. Sur les réseaux sociaux, il a exprimé son optimisme quant à son rétablissement.

Véritable figure majeure du ballon rond, le Brésilien, né le 23 octobre 1940 à Três Corações, est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Il faut dire que celui qui porte le nom du "Roi Pelé" a eu une carrière hors du commun.

Fils de Dondinho (João Ramos do Nascimento), un ex-footballeur amateur, Pelé, qui est l'unique footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises (1958, 1962 et 1970), compte un palmarès exceptionnel avec les deux clubs professionnels qu'il a connus (Santos FC et New York Cosmos) dont la Coupe intercontinentale (1962 et 1963), la Copa Libertadores (1962 et 1963), le championnat des États-Unis (1977). Sans oublier de multiples récompenses individuelles comme le prix d'athlète du siècle par le CIO, joueur du XXe siècle par la FIFA et le ballon d'Or d'honneur le 13 janvier 2014.

La star a participé 12 fois aux championnats du monde, avec une moyenne de 0,85 buts par match (en 14 matchs).

Le " roi du football " a porté le maillot jaune de 1957 à 1971, avec dix conquêtes : trois Coupes du monde (1958, 1962 et 1970), deux Coupes de la Roca (1957 et 1963), une Coupe de l'Atlantique (1960), trois Coupes Oswaldo Cruz (1958, 1962 et 1968) et une Coupe Bernardo O'Higgins (1959).