Afrique Centrale: Le Gouvernement salue le rapport du Groupe d'experts des Nations Unies prouvant l'appui du Rwanda au M23

Le Gouvernement Congolais a salué, samedi 31 décembre, la publication, le 29 décembre 2022, du rapport du Groupe d'experts des Nations Unies sur la situation sécuritaire à l'Est de la RDC, répondant ainsi à sa demande introduite au mois d'août 2022. Dans ce rapport en effet, les experts onusiens parlent des " preuves substantielles de l'appui du Rwanda au M23 ".

Dans un communiqué de presse publié samedi, le gouvernement indique que " la publication de ce rapport attendu depuis plusieurs mois vient confirmer ce qui a déjà été décrié et documenté, particulièrement cristallisé dans le Livre Blanc publié le 10 décembre 2022 par le Gouvernement Congolais sur l'agression avérée de la République Démocratique du Congo par le Rwanda et les crimes internationaux commis dans ce contexte par l'armée rwandaise et les terroristes du M23 ".

Pour Kinshasa, " cet acte du Conseil de Sécurité met fin aux mensonges et manipulation distillés depuis plusieurs mois par le Gouvernement rwandais abusant de la bonne foi de l'opinion internationale ".

Au regard de la gravité des faits dénoncés et de la reconnaissance unanime de ces crimes odieux par la Communauté Internationale, le Gouvernement Congolais dit renouveler sa demande d'examen, toutes affaires cessantes, de ce rapport par le Conseil de Sécurité afin de tirer toutes les conséquences qui s'imposent notamment en sanctionnant le Rwanda pour son agression et les auteurs des faits incriminés pour que justice et réparation soient faites.

Par ailleurs, le Gouvernement congolais encourage le Conseil de Sécurité des Nations Unies à user de toutes les mesures susceptibles de contraindre les autorités rwandaises à œuvrer, comme la RDC, à la mise en œuvre du chronogramme établi par le mini-Sommet de Luanda le 23 novembre 2022 afin de mettre définitivement fin, sans délai et sans condition, à l'agression et à l'insécurité dans la province du Nord-Kivu.

Enfin, le Gouvernement renouvelle son attachement et son engagement à l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables dans la région des Grands-Lacs, affirme ce communiqué.