Congo-Kinshasa: Kindu - Lancement de la 2e édition du Festival Umoja wa Mashariki

L'ASBL Umoja wa Mashariki a lancé, vendredi 30 décembre, sa 2 e édition de son festival, à Kindu (Maniema).

A travers cette activité prévue jusqu'au 1 er janvier 2023, des artistes du Maniema et ceux venus des autres coins du pays vont s'exprimer à travers les chansons, danses, poèmes, slams, théâtres, comédies et autres sur la paix dans l'Est du pays.

Selon le directeur général de l'ASBL Umoja wa Mashariki, Matthieu Assumani, ce festival, placé sous le thème : " Unité et la paix dans l'Est du pays " entend faire la promotion des jeunes talents.

" Nous sommes en train d'approfondir avec la promotion culturelle des jeunes et les jeunes sont vraiment satisfait avec les touches supplémentaires qu'on a ajoutées. Il y a beaucoup de choses qu'on a changées, il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées, donc cette fois-ci on a montré aux enfants de l'Est du pays que nous avons la capacité de faire beaucoup mieux qu'avant ", a-t-il indique.

Matthieu Assumani, croit également que la paix va être restaurée dans l'Est du pays :

" Nous croyons que la paix règnera dans l'Est du pays. Notre souci majeur c'est la paix ".

Il a rappelé à la communauté internationale que les Congolais sont fatigués des guerres dans la partie Est de leur pays.

Le directeur général de l'ASBL Umoja wa Mashariki a recommandé en outre au chef de l'Etat de continuer à se battre pour la paix à travers le pays.