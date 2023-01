Sénégal: Infrastructures - 60 projets en cours d'exécution actuellement selon Macky Sall

Macky Sall a, lors de son discours à la Nation ce 31 décembre 2022, abordé sa politique dans le secteur des infrastructures. Il a déclaré qu'en dépit de la crise, son gouvernement poursuit résolument ses chantiers d'infrastructures, parce qu'il ne "peut y avoir d'émergence sans infrastructures de base ".

Il a indiqué que cette année, nous avons achevé des projets emblématiques, comme la première phase du Ter, le stade Abdoulaye Wade, le pont Nelson Mandela Foundiougne et celui de Marsassoum, l'autopont de Keur Massar, les axes routiers Tambacounda-Goudiry-Kidira, et Louga-Dahra, entre autres. "Au total, 60 chantiers d'infrastructures sont actuellement en cours d'exécution, mettant à contribution le secteur privé national et une main d'œuvre intensive ", a précisé le président de la République.

Il s'agit, entre autres selon lui, de la ligne du BrtT entre Guédiawaye et Dakar ; de la 2e phase du Ter, entre Diamniadio et Aibd ; de la route du Daandé maayo ; de l'axe Kidira-Bakel ; de l'autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, dont les travaux démarrent en 2023 en cohérence avec le regain de trafic lié à l'exploitation de nos hydrocarbures ; du Programme de connectivité des zones de production agricole, dans les régions de Kaffrine, Kaolack et Thiès, dont le montage financier est bouclé ; et du Programme spécial de désenclavement, un vaste chantier quinquennal qui a déjà démarré pour réaliser 2850 Km de routes, ainsi que des ouvrages d'art en milieu rural et urbain.

A terme, affirme Macky Sall, ce programme mobilisera 60 entreprises nationales et générera 50.000 emplois. S'y ajoutent les projets spécifiques d'équité territoriale exécutés par le Pudc, le Puma et le Promovilles, pour un maillage complet du pays en routes bitumées, pistes carrossables, infrastructures hydrauliques et électriques. "Ce sont tous ces efforts qui ont hissé notre pays à la 8e place du classement Global Economy des meilleurs réseaux routiers et autoroutiers d'Afrique, sur 38 pays évalués ", a indiqué Macky Sall.