Angola: João Lourenço déplore la mort du Pape émérite Benoît XVI

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a adressé ce dimanche un message de condoléances au Pape François, dans lequel il déplore le décès du Pape émérite Benoît XVI, survenu samedi (31), à Rome.

Dans la missive, publiée sur la page officielle de la Présidence de la République, le Chef de l'État angolais souligne avoir reçu avec un grand regret la nouvelle de la mort du Pape émérite, Benoît XVI.

Selon João Lourenço, l'Église catholique et le monde en général perdent une figure qui a apporté une contribution significative au monde.

Le chef de l'Etat angolais a également exprimé la contribution de l'Eglise catholique en faveur d'"un humanisme de plus en plus nécessaire en ces temps, dans les relations entre les peuples, les nations et les individus".

Dans le message, le Président de la République a présenté, au nom de l'exécutif angolais, et en son propre nom, les "condoléances les plus profondes et les plus sincères" au Pape François et aux catholiques du monde entier.

Le Pape Benoît XVI est décédé à l'âge de 95 ans, au monastère Mater Ecclesiae, des suites de maladie.