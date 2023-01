Ghana: Crystal Palace - Jordan Ayew ravi d'avoir joué en véritable numéro 9 contre Bournemouth

L'attaquant de Crystal Palace, Jordan Ayew, n'a pas caché sa joie après avoir joué en tant qu'attaquant principal lors de la victoire des Eagles contre Bournemouth (0-2) samedi, à l'occasion de la 18e journée de Premier League.

Ayew a joué à différents postes cette saison, principalement sur le côté droit de l'attaque, mais il a débuté au poste de numéro 9 devant Jean-Philippe Mateta samedi.

" C'est ma position préférée, mais le manager décide où il veut me mettre. Où qu'il me mette, je donne le meilleur de moi-même ", a-t-il déclaré à Crystal Palace TV après le match, une rencontre au cours de laquelle Ayew a marqué le premier but de son équipe.

" C'était un système différent avec Ebs derrière en tant que numéro 10. C'était un très bon système qui a bien fonctionné. C'est le manager qui décidera. Nous sommes ici pour faire notre travail et tout ce que le manager nous dit de faire, nous le faisons. C'est là que je me sens le plus à l'aise et c'est là que j'ai toujours joué durant toute ma carrière ", a-t-il ajouté.

L'ancien attaquant de Marseille estime toutefois que c'est à la fois un don et une malédiction d'être bon à différents postes.

" Oui, c'est une bonne et une mauvaise chose. A la fin de la journée, je suis toujours positif. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même pour l'équipe. "