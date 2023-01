Cote d'Ivoire: Ferkessédougou - Un cadre du Nord égaie plus de 1200 enfants

Les enfants de Pissankaha, Zindel, Bromakoté, Villages B et C de la Sucaf-CI et Momirasso, toutes des localités du département de Ferkessédougou dans le Nord du pays, ont ressenti la magie de Noël cette année. Et ce, grâce à Paulin Yéwé, président régional du Cesec et conseiller à la Présidence de la République.

Ce cadre de la région du Tchologo a organisé des arbres de Noël, les 23, 24 et 25 décembre 2022, dans chacune des trois localités susmentionnées au profit de 1200 enfants au total. " Nous sommes heureux d'apporter aux enfants de notre département la même joie des fêtes de fin d'année que celle des millions d'enfants à travers le monde entier ", s'est félicité Aoua Sidibé, la représentante du donateur. En plus de festoyer, chacun des 1200 enfants a reçu un cadeau de Noël.

Le chef du village C de la Sucaf-CI, Drissa Ouattara et Tioncoli Silué, élève en classe de Cm2, ont respectivement, au nom des parents et des enfants, traduit leur reconnaissance au donateur qui n'est pas à sa première action en faveur des populations du département. L'on se souvient notamment qu'il avait fortement contribué à l'organisation du festival Tchologo en mai dernier.

Moment de fête et d'expression de la générosité envers les enfants, les différentes cérémonies ont été des occasions idéales pour la représentante de Paulin Yéwé de prôner la cohésion, la paix et le vivre-ensemble. " Cette fête de Noël en compagnie de nos enfants doit être aussi l'occasion de célébrer la paix dans nos cœurs, dans notre région et dans toute la Côte d'Ivoire ", a-t-elle lancé.