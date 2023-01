Algérie: Chlef - Afflux considérable au Salon du miel et des produits de la ruche

CHLEF — Une affluence considérable de visiteurs a marqué l'organisation du Salon national du miel et des produits de la ruche, depuis dimanche dernier, au musée national public de Chlef, attestant ainsi de son "franc succès", ont estimé samedi les organisateurs et des exposants.

Pour le président du Conseil interprofessionnel de la filière apicole, Boufridi Amine, "l'importante affluence de visiteurs, accompagnée d'une dynamique commerciale, ayant caractérisée cette 9ème édition du genre, après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie de Coronavirus, s'explique par la diversité de l'offre proposée au citoyen".

Des exposants se sont, en outre, félicités du"succès" de ce Salon, au regard, ont-ils dit, du "grand nombre de visiteurs qui n'ont pas hésité à acquérir différents produits de la ruche (miel et dérivés)". Un fait attestant, selon eux, d'un "changement de mentalité chez le consommateur local, qui achète désormais du miel pour sa consommation personnelle, et non à des fins thérapeutiques seulement, comme par le passé".

C'est notamment le cas de l'apicultrice Louisa qui a estimé que le salon est "une opportunité pour la commercialisation de nos produits, notamment au vu de l'amélioration des rendements de la ruche, comparativement à ces dernières années".

"Cette manifestation a permis de proposer une offre compétitive et diversifiée répondant aux différents besoins des consommateurs", a-t-elle ajouté.

Son confrère Oussama, apiculteur professionnel, a adopté une stratégie commerciale innovante, en offrant la possibilité de dégustation aux visiteurs de son stand, même s'ils n'ont pas l'intention d'acheter du miel. L'initiative a été fortement louée par les citoyens, qui ont estimé que cet apiculteur fait preuve d'"un développement dans les stratégies de marketing pour gagner la confiance du consommateur".

De nombreux visiteurs de ce salon ont affirmé, à l'APS, la contribution de cette manifestation dans leur découverte de "différents types de miel et de produits de la ruche utilisés à des fins thérapeutiques, d'esthétique et de décoration, parallèlement au processus de production du miel, qui a dissipé ainsi leurs craintes à l'égard du respect des normes de qualité et de production".

De nombreux citoyens et exposants ont, par ailleurs, appelé à la multiplication de ce type de manifestations et à leur élargissement aux communes de la wilaya, à longueur d'année, de manière à permettre la commercialisation de la production et à créer une compétitivité entre les producteurs.

Cet événement promotionnel et commercial sera clôturé lundi.