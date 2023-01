Algérie: Blida - 35 tonnes d'aides au profit de wilayas du Sud et de l'intérieur du pays

BLIDA — Une caravane de solidarité chargée de près de 35 tonnes d'aides au profit des orphelins et veuves d'un nombre de wilayas de l'intérieur et du Sud du pays, a été lancée dimanche à partir de la wilaya de Blida, à l'initiative de l'association caritative "Kafil El Yatime".

Il s'agit de la 6ème édition de la campagne "El Kouloub Addafia" (cœurs chauds) lancée cette année sous le slogan "Solidarité sans frontières", au profit des zones d'ombre d'une douzaine de wilayas de l'intérieur et du Sud du pays, a indiqué le chargé de communication de l'association, Tarek Latreche. "L'opération cible plus de 2000 familles englobant plus de 5000 orphelins", a-t-il précisé.

Les wilayas bénéficiaires de ces aides sont, Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et El Bayadh, outre Souk Ahras, Tébessa, Tindouf, Bechar, Adrar, Timimoun, Tamanrasset, El Meniaa et Ain Salah, a détaillé le même responsable. Sachant que ces aides sont notamment représentées par des matelas, des couvertures et des appareils électroménagers, dont des chauffages, vu que l'initiative a coïncidé avec la saison hivernale.

A cela s'ajoutent des denrées alimentaires, des fournitures médicales, des vêtements, des chaussures d'hiver, des livres et des jouets pour les enfants.

Selon M. Latreche, un groupe de bénévoles va accompagner cette caravane de solidarité, en vue de participer à la distribution de ces aides, en coordination avec les associations de parrainage des orphelins au niveau des wilayas concernées. "Cette initiative a été soutenue par des bienfaiteurs et des entreprises privées et publiques", a-t-il relevé.

Inscrite dans le cadre des activités de l'association consacrant les valeurs de solidarité entre les citoyens, cette opération se veut une "contribution pour atténuer les charges des familles nécessiteuses, notamment celles des veuves et des orphelins, en leur fournissant certains de leurs besoins essentiels", a souligné le même responsable.