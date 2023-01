Cameroun: Le discours de Maurice Kamto à la nation camerounaise

Le leader du MRC Maurice Kamto a prononcé un discours d'environ une demie heure dévoilée en parallèle sur les réseaux sociaux et sur la télévision nouvellement baptisée Renaissance TV 237. Une aubaine pour ses partisans qui ont partagé la vidéo partout sur la toile.

Dans son discours, Maurice Kamto, le Président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) a épilogué sur plusieurs sujets d'actualité et a proposé des solutions pour améliorer la vie des Camerounais.

" L'année 2022 est enfin l'année du quarantième anniversaire de l'accession au pouvoir du Président de la République en fonction. Nous ne pouvons tirer aucune fierté d'une telle réalité politique dans une République qui se targue d'être démocratique. Le quarantième anniversaire d'un homme à la tête d'un État dans lequel il y a tant d'intelligences, où le dynamisme de la jeunesse est envié, et où les jeunes de moins de 35 ans représentent plus de 60% de la population, est à lui seul une preuve que le Cameroun est une anomalie politique. Cette longévité qui s'inscrit dans une logique de conservation en soi du pouvoir, dans la vanité de prouver - mais à qui ? et pourquoi ? - qu'on y est parce qu'on " peut " conduit au fil des ans à la ruine du pays ", a t-il déclaré

" Même parmi ses défenseurs les plus ardents, on constate aujourd'hui qu'une telle confiscation monarchique du pouvoir a installé progressivement notre pays dans une gouvernance antidémocratique, réfractaire à des élections libres, transparentes et crédibles ; dans la tentation d'organiser une succession dynastique à travers une transmission du pouvoir de Gré à Gré en dehors du choix du peuple souverain, voire de la Constitution ; une gestion grégaire et opaque des affaires publiques ", ajoute t-il.