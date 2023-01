Sénégal: Note de lecture - Ouvrage de 405 pages, publié en juillet 2022 aux éditions ELMA "Finances des collectivités territoriales au Sénégal" de Mor Fall et Ibrahima Touré

Deux sommités de la finance publique ont répondu de la meilleure des manières à la forte demande des étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais aussi et surtout, au besoin souvent exprimé par des hommes politiques et des intellectuels en général de disposer d'un recueil d'informations pratiques et facilement accessibles sur la gestion financière des collectivités territoriales dans le contexte de mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal.

Ce livre de 405 pages publié en juillet 2022 aux éditions ELMA est préfacé par le doyen de la Faculté des Sciences juridiques et politiques de l'Ucad-Dakar, le professeur Alassane Kanté. Il explique de manière très accessible, l'essentiel des aspects de la réglementation financière des collectivités territoriales et de son application. La cérémonie de dédicace dudit livre s'est déroulée le jeudi 29 décembre 2022, à l'Ecole nationale d'administration (Ena). Dans l'approche, il est structuré en deux grandes parties. La première partie est consacrée à la gestion financière des collectivités territoriales et la deuxième à la comptabilité des collectivités territoriales.

Dans la première partie de l'ouvrage, le premier titre porte sur des considérations générales, sur la politique de décentralisation au Sénégal (historique, évolution).

Le deuxième titre est axé sur l'organisation administrative des collectivités territoriales cadre juridique et organisationnel. Le troisième titre concerne l'approche budgétaire de la gestion financière des collectivités territoriales pour permettre une meilleure compréhension des finances territoriales, des procédures d'élaboration et d'exécution du budget et des rôles et responsabilités des différents acteurs qui interviennent dans la gestion financière des collectivités territoriales. Enfin, le quatrième titre aborde les relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales en expliquant le principe de l'unité de caisse et l'impact de ces relations sur l'autonomie financière des collectivités territoriales.

A noter que la deuxième partie de l'ouvrage comprend 3 grands titres: le premier est consacré au cadre général de la Comptabilité des collectivités territoriales, le deuxième est réservé à la comptabilité administrative et la troisième traite de la comptabilité du receveur.

Ces co-auteurs Mor Fall, inspecteur général d'Etat et Ibrahima Touré, inspecteur principal du Trésor viennent ainsi de mettre à la disposition des étudiants, des élus locaux, des agents de l'administration et du public un ouvrage pratique et compréhensible en vue de faire connaitre le cadre institutionnel et organisationnel et la gestion financière et comptable des collectivités territoriales. Ce livre vient ainsi consacrer la fertilité d'esprit de deux hauts cadres de l'école Sénégalaise en l'occurrence Mor Fall et de Ibrahima Touré de par leur expérience professionnelle à donner des outils pratiques aux apprenants et aux décideurs locaux en matière de gestion des collectivités territoriales au Sénégal.