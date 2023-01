Tunisie: Adieu 2022 - La nouvelle année sera-t-elle meilleure que prévu ?

Une année s'écoule et une autre frappe à la porte. Voici un panorama des principaux évènements et indicateurs économiques nationaux qui ont marqué l'année 2022. Hélas, tous les voyants sont au rouge, mise à part cette embellie touristique. Si elle se conforme, elle augure une relance du secteur et des activités liées. Nous notons également une timide mise en marche du secteur minier, essentiellement la production de phosphate. Une activité stratégique longtemps pénalisée par les grèves incessantes.

La Tunisie abrite la 8ème Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique

La Tunisie a abrité, les 27 et 28 août 2022, la 8e Conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique (Ticad 8), organisée par le Japon avec les Nations unies, la Banque mondiale et l'Union africaine. L'évènement a marqué la consolidation du partenariat Japon-Afrique lancé en 1993. La Tunisie est le deuxième pays du continent, après le Kenya en 2016, à accueillir cet évènement afro-japonais.

La Tunisie championne internationale de l'invention

La Tunisie a remporté le premier prix du Championnat international de l'invention (première édition) et de la recherche scientifique, décerné lors de la conférence "Tunisia Ticad Innovation 2022", événement qui se tient en marge de la Ticad 8.

Mise en service de la centrale photovoltaïque "Tozeur 2"

La centrale photovoltaïque "Tozeur 2" (sud de la Tunisie), d'une capacité de production de 10 mégawatts, est entrée en exploitation en mars 2022.

Réalisée moyennant un financement de la Banque allemande de développement, estimé à 25 millions de dinars, cette nouvelle centrale vient renforcer la production de la première station "Tozeur 1", pour atteindre une capacité totale de 20 mégawatts.

Les deux centrales devront fournir un tiers des besoins du gouvernorat en électricité, soit l'équivalent de la consommation de 18 000 familles. Les centrales sont mises en œuvre par la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg).

Plus de 6 millions de touristes ont visité la Tunisie en 2022

Environ 6,117 millions de touristes ont visité la Tunisie jusqu'au 20 décembre 2022, soit une hausse de 159% par rapport à la même période 2021 (2,354 millions de touristes). Ces chiffres sont conformes aux prévisions fixées depuis le début de l'année (soit 50 à 60% des résultats enregistrés en 2019), selon l'Office national du tourisme tunisien (Ontt).

Un accord entre l'Ugtt et le gouvernement sur l'augmentation du salaire brut du secteur public

Le 15 septembre 2022, le gouvernement tunisien et l'Union générale tunisienne du travail ont signé un accord sur une augmentation de 5% du salaire brut dans le secteur public. Une revendication au cœur d'une grève qui avait paralysé en juin 2022 la Tunisie qui souffre déjà d'une grave crise financière. L'accord, qui prévoit également une hausse, non précisée, du Smig (le salaire minimum interprofessionnel garanti), a été mis en œuvre dès le mois d'octobre 2022 pour une période s'achevant fin 2025.

Adoption du plan de développement 2023/2025

Le plan de développement 2023/2025 a été adopté lors d'un Conseil ministériel présidé par la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden. Ce plan rassemble l'ensemble des priorités politiques, économiques et sociales ainsi que des programmes de développement sectoriels et régionaux. Il s'inscrit dans une vision stratégique de la Tunisie à l'horizon 2035 et du programme national de réformes structurelles.

Reprise de la production de phosphate

La production de phosphate commercial de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG) a repris, pour dépasser pour la première fois depuis 2012, les 2 millions de tonnes (2,13) au cours du premier semestre 2022. Cette production n'a jamais dépassé 1 million 900 tonnes depuis l'année 2012, en raison des grèves incessantes. Le rapport sur la loi de finances 2022 publié par le ministère des Finances fait état d'une évolution de la valeur ajoutée du secteur minier de 28,9% en 2021 par rapport à 2020. La Tunisie était classée troisième producteur mondial de phosphate en 2010, avec une production de plus de 8 millions de tonnes.

Un prêt de 130 millions de dollars de la Banque mondiale pour financer les achats de céréales

La Tunisie a été confrontée en 2022 au double défi de la reprise post-Covid-19 et à la montée des prix des produits de base engendrée par la guerre en Ukraine, qui a provoqué de très fortes tensions sur les approvisionnements mondiaux en blé et en énergie. La Banque mondiale a approuvé, à cet effet, un prêt de 130 millions de dollars en faveur de la Tunisie, dans le cadre d'un soutien d'urgence pour atténuer les répercussions de la guerre en Ukraine sur la situation alimentaire.

La Banque mondiale table sur un taux de croissance de 2,7% en Tunisie en 2022

Dans son rapport de la situation économique de la Tunisie intitulé "Gérer la crise en période d'incertitude", la Banque mondiale prévoit une croissance économique de 2,7 % en Tunisie en 2022, légèrement inférieure à ses précédentes estimations.

Cette anticipation est basée essentiellement sur la relance du tourisme et des activités commerciales, conjuguée avec la bonne performance des secteurs de l'industrie minière et manufacturière. L'activité économique en 2022 restera toutefois bien en deçà de ses niveaux pré-Covid.

FMI-Tunisie : un accord en gestation

Le 15 octobre 2022, les autorités tunisiennes et l'équipe du FMI sont parvenues à un accord au niveau des services sur les politiques et réformes économiques qui seraient appuyées par un nouvel accord de 48 mois au titre du mécanisme élargi de crédit (Medc). L'accord permet un accès de 1,472 milliard de DTS (soit environ 1,9 milliard de dollars), après une approbation du conseil d'administration du FMI, et ce, le 19 décembre 2022. Toutefois, le secrétariat du FMI a reporté, le 15 décembre 2022, le dossier tunisien prévu à l'ordre du jour des réunions de son Conseil d'administration. La Tunisie envisage de présenter de nouveau le dossier lors de la reprise des réunions de la direction du Fonds après les vacances de fin d'année, au cours du mois de janvier 2023. Le prêt du FMI représente une bouée de sauvetage pour la Tunisie qui est en proie à une crise financière aggravée par la pandémie du Covid-19 et les impacts de la guerre en Ukraine.

L'encours de la dette de la Tunisie atteint environ 132 milliards de dinars en 2021

L'encours de la dette de la Tunisie atteint environ 132 milliards de dinars en 2021, selon le rapport de la Banque mondiale sur l'endettement international "International Dept Report 2022", publié le 6 décembre 2022. Selon l'Institut national de l'économie, les dettes de la Tunisie sont constituées à hauteur de 65% de dettes extérieures et 35% de dettes intérieures. La moitié (50%) des dettes extérieures de la Tunisie sont contractées auprès d'institutions multipartites : dont 20% au FMI, 30% à la Banque mondiale et 24% à la BAD (Banque africaine de développement).

Fitch Ratings relève la note de défaut émetteur à long terme en devises de la Tunisie

Le 1er décembre 2022, l'agence de notation Fitch Ratings a annoncé qu'elle a relevé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme en devises de la Tunisie de 'CCC' à 'CCC+'. Elle a retiré la note de défaut émetteur de la Tunisie à long terme de la catégorie "Sous observation de critères". Ce relèvement reflète l'opinion de l'agence selon laquelle l'accord conclu avec le FMI au niveau des services du FMI pour un nouveau mécanisme élargi de crédit (Medc) de 48 mois d'un montant de 1,9 milliard USD permettra de débloquer des montants importants de financement officiel des créanciers et de soutenir la consolidation budgétaire, malgré l'incertitude quant à l'adhésion continue au programme.

La dette publique s'élève à 102,8 milliards de dinars

Selon les résultats provisoires de l'exécution du budget de l'Etat à fin novembre 2022, "la dette publique en Tunisie s'élève à 102,8 Mrds de dinars" (plus de 32 milliards de dollars), en hausse de 10,5% par rapport à 2020 et de 23,4% par rapport à 2019.

La pression fiscale s'élève à 25%

La pression fiscale moyenne s'est élevée à 25% en 2022. Il s'agit d'un niveau parmi les plus élevés en Afrique et par rapport à plusieurs pays concurrents, selon l'Institut tunisien de la compétitivité et des études quantitatives (Itceq). Un tel phénomène a eu pour effet d'accentuer l'évasion fiscale en Tunisie, estime l'Institut. Selon des experts, le taux de pression fiscale effectif est estimé à 32%. La pression fiscale évolue en fonction de plusieurs éléments, dont l'évolution des bases imposables et des taux d'imposition, de l'évolution du PIB et du choix de financer l'évolution des dépenses publiques par les prélèvements obligatoires.

L'Inflation grimpe à 9,8 %

Le taux d'inflation est passé de 9,2% au mois d'octobre 2022, à 9,8% au mois de novembre, selon les derniers chiffres de l'Institut national de la statistique. Un taux qui est loin de refléter la réalité de l'inflation bien plus significative encore dans l'alimentation en Tunisie. Le déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et la hausse à l'échelle internationale des prix des produits de base ont exacerbé les vulnérabilités déjà existantes de l'économie tunisienne. L'impact de ce conflit armé qui s'est déclenché le 24 février 2022 a aggravé les difficultés, notamment celles relatives à l'importation des céréales et à l'approvisionnement énergétique. La Tunisie importe environ 84% de ses besoins en blé tendre, 40% en blé dur et 50% en orge. La Russie et l'Ukraine fournissent près de 70% des achats de la Tunisie en blé tendre, ainsi que la majeure partie des engrais.

Le prix des carburants augmenté 5 fois en une année

Le prix des carburants en Tunisie a été augmenté 5 fois depuis le début de 2022. Dans le détail, il s'agit d'une augmentation de 3% en février, de 3% en mars, de 5% en avril, de 3,9% à la mi-septembre et la dernière de 5%, le 23 novembre 2022.

Le gouvernement procède à cette augmentation à travers le mécanisme d'ajustement automatique des prix et l'explique par la fluctuation des prix de l'énergie sur le marché international causée par la baisse des approvisionnements en produits pétroliers.

Le taux directeur de la BCT relevé trois fois en 2022

En 2022, la Banque centrale de Tunisie a relevé trois fois son taux directeur. En mai dernier, le taux directeur a été relevé de 75 points de base, le portant à 7,0%. En octobre, ce taux a été augmenté de 25 points de base, le portant à 7,25%. Et pour la troisième fois consécutive, la BCT a décidé tout juste le 30 décembre, de réviser à la hausse son taux directeur, le relevant de 75 points de base à 8%.

Le déficit de la balance commerciale atteint 23,281 milliards de dinars

Le solde de la balance commerciale est déficitaire de 23,281 milliards de dinars durant les 11 mois de l'année 2022, contre un déficit de 14,654 milliards de dinars pour la même période de 2021 (+58,8%), selon l'Institut national de la statistique, dans sa publication mensuelle sur le "Commerce extérieur aux prix courants - novembre 2022".

Le taux de couverture a ainsi perdu 5,1 points par rapport à la même période de l'année 2021, pour s'établir à 69,1%.

La balance commerciale alimentaire en déficit de 2.862 milliards de dinars

La balance commerciale alimentaire a enregistré un déficit de 2.862 milliards de dinars à fin novembre 2022, contre un déficit de 1.952 milliards de dinars à la même période de 2021, selon les dernières statistiques publiées par l'Observatoire national de l'agriculture. Le taux de couverture des importations par les exportations s'est établi à hauteur de 64,5%, contre 66,7% en 2021.