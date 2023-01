Soudan: Le Secrétaire d'État Américain félicite le Soudan à la Journée de l'Indépendance

Kharto - Le Secrétaire d'État Américain Antony Blinken a félicité aujourd'hui le Soudan à l'occasion du 67e. Anniversaire de son indépendance.

Blinken a dit dans un communiqué de presse publié sur le site internet du Département d'État Américain : "Au nom du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, je me joins au peuple du Soudan pour commémorer 67 ans d'indépendance", ajoutant que "j'admire le courage des Soudanais qui ont demandé à maintes reprises que leurs voix soient entendues et que leurs leaders offrent la liberté, la paix et la justice".

Il a poursuivi en disant : "Je me joins au peuple du Soudan pour pleurer les pertes de vies humaines de l'année dernière, non seulement dans les manifestations pro démocratie, mais aussi dans les violences intercommunautaires."

Le secrétaire d'État américain a accueilli l'annonce faite le 5 Décembre par les parties Soudanaises d'un accord politique cadre, le qualifiant de premier pas essentiel vers la restauration de la transition démocratique du Soudan.

Il a dit : "les États-Unis réaffirment leur soutien à ce processus mené par les Soudanais et encouragent toutes les parties à s'engager rapidement dans un dialogue de bonne foi et significatif pour résoudre les questions en suspens."

Blinken a affirmé que les États-Unis continueront à se tenir au côté du peuple du Soudan et de sa lutte pour la démocratie, disant : "Je suis impatient de continuer à travailler avec le Soudan pendant la transition démocratique et j'espère qu'il y aura une année pacifique et prospère à venir", a-t-il dit.