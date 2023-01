Ile Maurice: Message du Nouvel An - Pravind Jugnauth vante le "feel good factor"

"Je vais compléter mon mandat et respecter mon engagement sans vendre des rêves." Le Premier ministre s'est montré optimiste dans son discours à la nation et ses traditionnels vœux du Nouvel An, ce 1er janvier 2023.

Le commencement de l'année est positif pour Pravind Jugnauth. "Après trois ans de défis, nous voyons que notre pays respire", tout comme la population, "soulagée".

Maurice a fait preuve de "résilience pour reprendre le chemin de la prospérité et continuer son développement". "Quand on unit nos forces on peut sortir ensemble des crises." Le PM a salué le dévouement de tous.

"Aujourd'hui, il y a un feel good factor partout à Maurice."

Cependant, il se dit conscient que les augmentations de prix ont impacté beaucoup de familles l'an dernier, en maintenant qu'elles ont été causées par des facteurs externes, dont le gouvernement n'est pas responsable. Pravind Jugnauth a rappelé les mesures telles que l'allocation de Rs 1 000 pour ceux touchant moins de Rs 50 000 (Rs 2 000 en décembre) et la compensation salariale de Rs 1 000 pour tous, ainsi que "l'augmentation de la subvention" sur le gaz, la farine, le lait de la STC "pour maintenir les prix".

Sècheresse

Autre sujet de préoccupation ; l'eau et la sècheresse. "C'est le 6e décembre le plus sec de notre histoire." Il lance donc un appel à économiser l'eau et à se montrer solidaire.

Pour en revenir à son optimiste, Pravind Jugnauth a parlé du taux de croissance, qui s'est amélioré, de 3,7 % à plus de 7 %. "Les touristes reviennent, les hôtels et les petits business reprennent. Je félicite la persévérance des artistes, des marchands de plage, de fruits, des artisans... "

Les investisseurs reprennent confiance, pour le PM, les services financiers le seafood et l'industrie reprennent, estime-t-il. Au niveau de l'agriculture les petits planteurs ont connu plusieurs défis.

"Nous avons fait beaucoup de réalisations" : construction et modernisation des infrastructures publiques partout... Le chef du gouvernement a aussi avancé que la reforme éducative montrait ses résultats, que le métro avait changé la vie des gens et qu'il faisait "beaucoup d'effort pour protéger l'environnement".

Mafias

Il a de nouveau évoqué les "mafias, de la drogue ou autre" et le law and order, promettant encore de les démanteler et de ne pas reculer malgré les "menaces, pressions et difficultés".

"Je n'aurais pas pu le faire sans coup de demain des citoyens." Autre fléau qu'il dit suivre "personnellement", celui des violences contre les femmes et filles.

Il a ensuite abordé le sujet Chagos avec ses "derniers développements encourageants".

Pravind Jugnauth a ensuite dressé une liste de classements/rapports internationaux dans lesquels Maurice est bien classé et se retrouve premier pour l'Afrique.

Son gouvernement a dû prendre des décisions et "travailler dur", son "équipe est soudée" mais il n'aurait pas réussi sans le soutien du secteur privé et de la société civile, à qui il exprime sa "reconnaissance". "On a su faire de notre diversité et de nos différences une force."

Il a aussi évoqué la sécurité routière, faisant référence à l'accident de Beau-Plan. "Nous devons prendre la résolution de diminuer le nombre d'accidents."