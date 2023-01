Algérie: Boughali rencontre des responsables africains en marge de sa participation à l'investiture du président brésilien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a rencontré plusieurs responsables africains dans la capitale brésilienne, Brasilia, à la veille de sa participation à la cérémonie d'investiture du nouveau président brésilien, Lula Da Silva prévue dimanche, indique un communiqué de l'Assemblée.

M.Boughali s'est entretenu samedi avec le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga à qui il a transmis les salutations de son homologue, M. Aïmene Benabderrahmane.

Le président de l'APN a également félicité M. Maïga à l'occasion de la reprise de ses fonctions et son rétablissement, arguant que "le Mali a besoin de son expérience et de sa compétence en la conjoncture actuelle".

A cette occasion, M. Boughali a réaffirmé "le soutien indéfectible de l'Algérie à l'application de l'accord de paix et de réconciliation issu du processus d'Alger et son attachement à l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays voisin et frère".

M.Maïga a pour sa part salué "les relations de confiance unissant les deux pays et peuples", habilitant l'Algérie "à assumer la médiation dans le règlement de la crise au nord du Mali".

Il s'est dit convaincu que les relations bilatérales vont se développer davantage mues par "une volonté ancrée chez l'Etat et le peuple maliens".

A cet effet, le Premier ministre malien a assuré "la poursuite du dialogue avec les parties signataires de l'accord de 2015", affirmant que ledit accord "permettra de dépasser toutes les interprétations que certains tentent d'exploiter pour semer la zizanie entre le gouvernement et ses citoyens au nord".

M.Boughali a rencontré également le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères, Frederick Shava avec lequel il a évoqué "les moyens de développer les relations bilatérales, notamment dans les domaines d'intérêt commun".

L'entretien a permis aux deux parties de mettre en avant "l'importance de la concertation et de la coopération pour renforcer le processus de paix et de sécurité, et le développement au mieux des intérêts des peuples d'Afrique".