Congo-Kinshasa: Goma - Les acteurs sociaux déplorent l'inaccessibilité des zones agricoles

L'année 2022 a connu plusieurs turbulences d'ordre sécuritaire et économique et se termine par d'énormes défis, notamment les difficultés d'approvisionnement et l'inaccessibilité des zones occupées par la rébellion du M23. Les prix des denrées alimentaires ont connu une montée en flèche à cause des affrontements entre les FARDC et le M23, qui rendent inaccessibles les territoires et zones agricoles. Ce constat a été samedi 31 descendre par des acteurs socio-économiques de Goma.

Pour David Katumbi, membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC/Nord-Kivu, la population a traversé une année très dure à cause entre autres des difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers et autres produits importés. Cette situation, provoqué par le blocage du trafic sur les axes principaux notamment la route Goma - Rutshuru -Butembo mais aussi les postes frontaliers de Bunagana et Ishasha à la frontière avec l'Ouganda.

" Nous avons traversé et nous continuons à traverser des moments durs avec l'approvisionnement en produits pétroliers. Nous n'avons pas accès a plusieurs endroits : donc l'axe Goma - Rutshuru - Beni - Butembo, jusqu'à Kisangani ", a-t-il témoigné.

Le président du syndicat provincial des travailleurs UNTC Nord-Kivu, Kambale Chernozem, pense que la situation économique devient très fragile et les travailleurs du secteur formel et informel ne savent plus quoi faire :

" Les ouvriers agricoles n'ont plus accès à leurs champs ni à leurs produits. La ville de Goma a des problèmes d'accès aux produits (agricoles). Ce qui a entraîné la flambée des prix des produits alimentaires. Et cela s'ajoute le retard de paiement des travailleurs, qui ne sont plus en mesure de faire face à la vie sociale. "

L'année 2023 va sans doute démarrer avec trop des difficultés au regard de ce tableau, redoutent certains habitants de Goma.