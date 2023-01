Afrique: Revue de la presse de l'Afrique Francophone du 02 Janvier 2023

Côte d'Ivoire : Croissance économique - Environ 7% par an projetée de 2023 à 2025

Le gouvernement entend poursuivre la dynamisation du potentiel de croissance du pays avec une hausse de la transformation locale des matières premières dont le cacao, l'anacarde et le coton. « Les perspectives économiques de notre pays demeurent bonnes avec un taux de croissance économique projeté en moyenne à environ 7% par an sur la période 2023- 2025 », a dit le président Alassane Ouattara, dans son message de vœux du nouvel an à la Nation.

Il a indiqué que des projets structurants, en cours dans le Grand Abidjan, seront, pour la plupart, achevés en 2023, entre autres, le Pont de la Baie de Cocody, et celui reliant Yopougon au Plateau ; de même que les travaux de construction des huit échangeurs. Les travaux d'extension de l'Aéroport Félix Houphouët-Boigny qui viennent d'être lancés, devraient à terme permettre d'accueillir 5 millions de passagers ; soit deux fois plus qu'aujourd'hui, consolidant ainsi la position de hub aéroportuaire. (Source : fratmat.info)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Au moins 25 présumés jihadistes tués dans le Sahel

La région est le théâtre d'exactions des groupes jihadistes. Des volontaires pour la défense de la patrie (VDP) ont mené, ce dimanche 1er janvier 2023, une opération contre des bases de groupes jihadistes dans la région du Sahel, ont rapporté plusieurs sources concordantes à Apa. Cette offensive a visé les sanctuaires jihadistes installées dans les localités de Tambondi, Wantarangou et Nabaningou dans la province du Yagha.

Les supplétifs civils de l'armée ont détruit lesdites bases avant de neutraliser au moins 25 présumés jihadistes, affiliés au Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), ont affirmé nos sources. Les assaillants ont enregistré d'énormes dégâts matériels. Des motos, des armes et des munitions ont été récupérées et/ou détruites. Le butin a été présenté dans la ville de Sebba, chef-lieu du Yagha.

Sénégal : Affaire Sweet Beauté - Aminata Touré se positionne

C'est une Aminata Touré très en verve qui a fait face au journaliste Babacar Fall, dans l'émission « Grand Jury » de ce dimanche 1er janvier 2023 sur la Rfm. Interpellée sur sa relation avec le leader du Pastef, Ousmane Sonko et l'affaire Sweet Beauté, la députée Aminata Touré a préféré centrer sa réponse sur ce qui les réunit, à savoir la question du troisième mandat, l'avenir de la démocratie.

« C'est un acteur politique qui est là. Je n'ai pas de fixation particulière. Ce n'est pas des questions personnelles. J'ai passé beaucoup de temps avec le président Macky Sall, mais sur une question fondamentale qui concerne le pays, la nation, nous n'étions pas d'accord du tout et je considère qu'il ne doit pas se présenter, c'est tout », a recadré l'ancienne Pm Aminata Touré. ( Source : adakar.com)

Guinée : Politique et réconciliation - Divergence entre Doumbouya et Cellou Dalein Diallo

C'est une divergence de vue majeure qui apparaît en filigrane des discours prononcés, samedi 31 décembre 2022, par le colonel Mamadi Doumbouya et l'ancien premier Cellou Dalein Diallo. Dans leurs allocutions respectives, le Président de la transition et le leader de l'union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) ont chacun touché le sujet lié à la lutte contre la corruption.

Le moins que l'on puisse dire, ce que les deux ont des lectures diamétralement opposées sur cette question. Alors que le colonel Doumbouya se dit convaincu que les réformes engagées dans ce secteur sont nécessaires pour faire avancer la Guinée dans la voie de la bonne gouvernance, Cellou Dalein Diallo prévient que le but de cette opération est ailleurs. ( Source : africaguinee.com)

Mali : Cherté de la vie - « Certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence », selon Goita

Dans son discours à la Nation, le président de la transition le colonel Assimi GOÏTA, Assimi goita reconnait que, malgré les subventions et autres facilités décidées par le gouvernement pour lutter contre la flambée des prix de produits alimentaires de premières nécessités, les résultats restent mitigés. Et pour cause, selon lui, certains acteurs ne jouent pas le jeu de la transparence . Plusieurs autres sujets ont été évoqués par le président de la transition notamment, la montée en puissance des forces de défense et de sécurité, la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et les réformes politiques et institutionnelles. (Source : abamako)

Togo : Monde du travail - Des concertations en cours pour augmenter le Smig

Des concertations entre patronat et employés du secteur privé proposent de porter le SMIG au Togo à 52.500 F Cfa à compter de ce 1er janvier 2023. Des représentants d'employeurs du secteur privé et des Centrales syndicales œuvrant dans ce secteur d'activités de l'économie togolaise ont convenu ce 31 décembre de porter le SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) togolais de «35.000 à 52.500 F Cfa, à compter du 1er janvier 2023».

Des rencontres entre les sept principales Centrales syndicales du Togo, des représentants de l'AGET (Association des Grandes entreprises du Togo), de la CCIT (Chambre de commerce et d'industrie du Togo), du CNP (Conseil national du patronat) ces 24 et 30 décembre 2022 à Lomé ont accouché d'une proposition de revalorisation du SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti) togolais de «35.000 à 52.500 F Cfa, à compter du 1er janvier 2023». ( Source : alome.com)

Ouganda : Bousculade - Au moins 9 personnes tuées

Au moins 9 personnes, dont des enfants, ont été tuées et plusieurs autres blessées lors d'une bousculade pendant la célébration du Nouvel An dans un centre commercial de la capitale ougandaise Kampala, a annoncé dimanche la police locale. Le mouvement de foule a eu lieu après les tirs de feu d'artifice à l'extérieur du centre commercial Freedom City, au sud de la capitale, a déclaré Luke Owoyesigyire, porte-parole de la police nationale.

Cinq personnes ont été tuées sur le coup et "de nombreuses autres" blessées dans la bousculade, a-t-il précisé dans un communiqué. « Les secouristes sont arrivés sur les lieux et ont transporté les blessés à l'hôpital », a-t-il poursuivi, ajoutant que quatre de ces blessés ont succombé, notamment par suffocation, sur la route de l'hôpital, portant le bilan à neuf morts. La plupart des victimes sont des « jeunes âgés de 10, 11, 14 et 20 ans », a précisé à l'AFP Patrick Onyango, porte-parole de la police de Kampala. ( Source : Afp)

RDC : Rumangabo - Le M23 pourrait se retirer dès le 5 janvier 2023

Selon la force régionale de l'Eac, le M23 pourrait se retirer dès le 5 janvier de Rumangabo. Les rebelles ont promis de se retirer également de la localité de Kishishe où les Nations unies ont recensé le massacre d'une centaine de civils en novembre dernier. « La rencontre a été marquée par des échanges dans le cadre d'un retrait progressif et coordonné des combattants du M23 de zones occupées. Cela conformément aux résolutions du mini-sommet de Luanda », a confirmé le major de l'armée kényane et porte-parole de la force est-africaine en RDC, Wanyoni Nyakundi. Et d'ajouter : « Il est important de savoir que la force régionale des États d'Afrique de l'Est n'a jamais conclu un accord avec le M23 et ne le fera jamais ». (Source : Afp)

RCA : Système des Nations unies - La représentante spéciale du Sg formule des vœux de paix

Message de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République centrafricaine et cheffe de la minusca, valentine rugwabiza, à l'occasion de journée internationale pour l`élimination de la violence sexuelle en temps de conflit. « Aux Centrafricaines et Centrafricains, nos Chers hôtes, l'honneur m'échoit, en ma qualité de Représentante spéciale du Secrétaire générale des Nations-Unies en Centrafrique, et de Cheffe de la MINUSCA, de vous présenter, au nom de l'ensemble du Système des Nations-Unies en Centrafrique, nos vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année 2023.Je forme le vœu que cette nouvelle année réponde aux aspirations les plus profondes du Peuple, et du Gouvernement Centrafricain, notamment la paix pour que les femmes, hommes, filles, et fils de la Centrafrique puissent y vivre en toute sécurité et dans la dignité », dit-elle. (Source : abangui.com)

Gabon : Discours à la Nation - Les vœux d' Ali Bongo Ondimba

Le Chef de l'Etat gabonais a adressé ses vœux aux populations de son pays. C'était le samedi 31 décembre 2022. Il a demandé à ses compatriotes d'être optimistes, confiants, combattifs. Cette année encore, dira- t-il « nous aurons probablement des épreuves à affronter mais nous les surmonterons. Ensemble. Tous ensemble. Comme nous l'avons toujours fait », a- t-il dit. (Source : Gabonnews)

Une sélection de Bamba Moussa