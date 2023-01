Congo-Brazzaville: Lutte contre la délinquance à Talangaï - Une ONG identifiée pour former les jeunes à la citoyenneté

Le député de la troisième circonscription électorale de Talangaï, le sixième arrondissement de Brazzaville, Pierre Obambi, a présenté, le 30 décembre 2022 à ses mandants, une organisation non gouvernementale (ONG) d'origine sud-coréenne, avec laquelle il a noué un partenariat pour former et éduquer les jeunes de sa circonscription à la citoyenneté, en vue de combattre le phénomène "Bébés noirs" dans cette zone.

Préoccupé par la poussée inquiétante de la délinquance juvénile dans sa circonscription électorale, marquée par le phénomène des " Bébés noirs", le député Pierre Obambi a souscrit un partenariat avec une ONG internationale dénommée International Youth Fellowship (IYF), spécialisée dans l'encadrement et la formation des jeunes dans les petits métiers.

D'origine sud-coréenne, la structure mondialement connue va intervenir dans deux volets essentiels. Dans un premier temps, elle va se déployer pour éduquer et conscientiser les jeunes de Talangaï habitant les quartiers 603 et 606 à la citoyenneté, question de faire d'eux des citoyens responsables et modèles, capables de contribuer à la paix et au vivre ensemble dans le quartier.

Ensuite, IYF va construire des centres de formation professionnelle dans le quartier devant servir à former les jeunes désœuvrés dans divers métiers. La vision du député Pierre Obambi est de doter ces derniers d'une qualification professionnelle adéquate, capable de leur garantir une meilleure insertion socio-professionnelle dans la vie active. L'objectif de l'élu de Talangaî III est surtout d'emmener ces jeunes à devenir des citoyens responsables afin qu'ils tournent le dos au banditisme et à la délinquance.

" J'ai fait connaissance avec une ONG sud-coréenne qui est venue au Congo pour prendre contact avec les autorités en vue de conclure un partenariat dans l'éducation des jeunes, qui se sont livrés au grand banditisme. Cette organisation est implantée dans cent pays à travers le monde. En Afrique, elle est présente au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Togo ", a souligné Pierre Obambi.