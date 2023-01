Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire - Les FARDC déterminées à défendre l'intégrité territoriale

Les opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque des forces négatives dans l'Est du pays se poursuivent sans anicroches, a indiqué le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Gilbert Kabanda Kurhenga, lors de la 81e réunion du Conseil des ministres tenue le 28 décembre 2022,

Nonobstant quelques signaux positifs récemment manifestés avec notamment le retrait de ses troupes de la localité de Kibumba, au Nord Kivu, la coalition terroriste RDF/M23 n'a jamais renoncé à son intention d'attaquer la ville de Goma par des chemins détournés. C'est, en tout cas, ce qui ressort du rapport sur la situation sécuritaire du pays fait par le ministre Gilbert Kabanda Kurhenga, lors de la 81e réunion du Conseil des ministres tenue le 28 décembre 2022, en présentiel, à la Cité de l'Union africaine, sous la présidence du chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Ce rapport, très étoffé dans son contenu, a suffisamment édifié le Conseil sur l'état sécuritaire du pays à l'heure où l'intégrité de son territoire est en proie à une guerre de prédation initiée par diverses groupes armés à la solde des intérêts étrangers. Il en découle que la mise en œuvre des décisions des chefs d'État prises lors du mini-sommet de Luanda, en Angola, est en train d'être foulée au pied par lesdits terroristes, obligeant ainsi les forces régulières à redoubler de vigilance afin de parer à toute éventualité.

"Les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) restent en alerte et déterminées à défendre l'intégrité du territoire national", a indiqué le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants. Il a ajouté que les opérations conjointes UPDF/FARDC marchent plutôt bien, un bon nombre de terroristes ayant été neutralisé et une dizaine d'otages libérée à Beni et à Irumu.

Entre-temps, a précisé le ministre Gilbert Kabanda Kurhenga, les opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque des forces négatives dans l'Est du pays se poursuivent sans anicroches. Il a egrené quelques faits ayant émaillé l'actualité dans certaines provinces à l'instar de Mai Ndombe où 89 insurgés Yaka et Téke ont fait acte de reddition, conséquemment à la sensibilisation initiée par les chefs coutumiers et la délégation de pacification. Les concernés ont été acheminés dans la cité de Masiambio, territoire de Kwamouth, où ils ont rendu leurs armes. Le Conseil a pris acte de ce rapport.

Concernant l'administration du territoire national, le rapport du vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a fait état de la poursuite des efforts du gouvernement de restaurer la paix et l'intégrité territoriale. Il a cependant rappellé quelques faits saillants ayant marqué les dernières semaines tels que le lancement des opérations d'enrôlement des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante dans la zone Ouest du pays comprenant dix provinces dont la capitale Kinshasa.