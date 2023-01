Congo-Brazzaville: Action humanitaire - Les sinistrés de Louingui et de Kingoma soulagés

Les familles dont les habitations ont été endommagées par des tempêtes à Louingui, dans le département du Pool, et Kingoma, dans celui de la Bouenza, ont reçu l'assistance humanitaire permettant de soulager leurs peines.

Dans le district de Louingui, des vents violents ont endommagé des habitations en décembre derner. Quatre quartiers au centre du district et huit villages environnants ont été touchés. Bilan : soixante ménages de trois cent soixante personnes en détresse. La ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire, Irène Mboukou-Kimbatsa, est arrivée sur les lieux, le 31 décembre 2022, pour apporter assistance aux sinistrés. Dans sa gibecière, des kits de vivres et non vivres, des matériaux de construction pour réhabiliter les maisons endommagées. " Cette aide, qui traduit l'élan national de solidarité à notre égard, nous redonne l'espoir ", a fait savoir Jean Koubemba, un des bénéficiaires qui ne savait à quel saint se vouer jusque-là.

Après Louingui, la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa a mis le cap sur Kingoma, un des villages du district de Madingou, dans le département de la Bouenza. Là aussi, les vents violents ont emporté les toîts d'habitation sur leur passage. Trente-trois ménages de cent quarante-cinq personnes ont été touchés. En dehors des habitations endommagées, les pertes de pièces d'état civil, des fournitures scolaires ont été signalées.

Dans les deux localités, le message de la ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire a été le même, à quelques exceptions près selon l'importance et la nature des dégâts. " Aucune couche sociale, sinistrés, vulnérables, démunis, personnes de troisième âge, ne peut être laissée au bord de la route. Le gouvernement vient à votre chevet avec ces kits humanitaires pour témoigner de cet élan de solidarité qui vise à vous sortir de cette situation difficile ", a-t-elle fait savoir.

Il convient de rappeler que les tempêtes qui ont endommagé des habitations et les inondations qui ont les noyées totalement ou partiellement ne concernent pas uniquement les localités de Louingui et de Kingoma qui viennent d'être visitées par la ministre Irène Mboukou-Kimbatsa. Des dégâts, il y en a aussi dans les départements des Plateaux, de la Cuvette, de la Likouala et bien d'autres. La ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire a déjà effectué des descentes dans plusieurs localités pour apporter de l'aide. D'autres descentes sont prévues dans les jours à venir.

Pour l'heure, le convoi fluvial qui a quitté Brazzaville le 23 décembre dernier poursuit sa mission d'assistance humanitaire dans d'autres localités de la zone septentrionale du pays. Le 30 du même mois, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a mis en route le convoi humanitaire terrestre pour desservir les localités de la zone méridionale du pays. Entre temps, le gouvernement poursuit des réflexions et des solutions sont envisagées pour résoudre de façon durable le problème récurrent des inondations à grande échelle à chaque saison de pluie, disait-il.