Ile Maurice: Sècheresse - La pression monte sur la CWA

La Central Water Authority (CWA) ne sait plus à quel saint se vouer, ni sur quel pied danser. Les pluies estivales se font désespérément attendre et les réservoirs s'assèchent à vue d'oeil. En fin de semaine, le taux de remplissage était de 35 % en moyenne ; une situation critique. Résultats des courses: les horaires de distribution ont été revus et le robinet est pratiquement à sec dans plusieurs régions, provoquant la colère des habitants.

D'autre part, les fuites occasionnées par des tuyaux cassés sont dénoncés par de nombreux Mauriciens. Comment peut-on se permettre un tel gaspillage, se demande-t-on de part et d'autre. À Quatre-Bornes depuis quelques jours, plusieurs quartiers ont droit à de l'eau durant quelques heures seulement, sauf que la pression n'y est pas. Du coup touks, cuvettes, bols et bouteilles sont de sortie. Les machines à laver sont loin de tourner à plein régime. "Pé bizin begn ar parfum", ironise un habitant de la Ville des fleurs, où ça risque de ne pas sentir la rose si ça continue...

Les camions-citernes sont bien entendu très sollicités mais en raison de la forte demande à travers le pays, les habitants de certaines régions restent sur leur faim ou plutôt leur soif. Dans les villages du Sud qui attendent le mirage du Rivière- des-Anguilles Dam, on ne voit pas l'eau venir. Mais l'on constate que le précieux liquide ruisselle sur chaussée par endroits. Des fuites ont également été constatées à Chemin-Grenier, Pailles, Grand-Baie et ailleurs, comme en témoignent des internautes à la suite d'un appel lancé sur la page Facebook de l'express. Si les plaintes ont plu auprès de la CWA, les appels à l'aide sont tombés à l'eau...

L'origine de ces fuites ? Des travaux d'asphaltage ou de réasphaltage bâclés par des entrepreneurs, des dommages causés par le passage des véhicules ou la vétusté des tuyaux qui subissent l'usure du temps. En désespoir de cause, des citoyens ont pris les choses en main ; comme à la route Abattoir à Port-Louis. Ashvin Pothano, influenceur et communicant, de même que Yogen Mooneesamy, CEO de ShopWorthy, ont kas palto pour aider les habitants du quartier. Ils ont acheté des tuyaux et des embouts pour effectuer des réparations sur un tuyau cassé... Nous avons tenté d'obtenir une réaction de la CWA, mais en vain.

En attendant, du côté de la météo, les pluies estivales se font attendre. Mais l'optimisme est permis en ce début d'année. L'atmosphère autour de Maurice est humide et instable ces derniers jours, ce qui favorise la formation de nuages. Les grosses averses devraient ainsi montrer le bout du nez au cours des prochains jours, surtout dans l'après-midi.

Ce qui devrait soulager les réservoirs, les nappes phréatiques et les robinets, espérons-le...