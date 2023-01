Ile Maurice: Savates d'or - Les gagnants sont...

La générosité étant notre trait de caractère principal et même si nous nous promenons nous-mêmes en chaussures aux semelles trouées, faute de pouvoir en acheter de nouvelles paires, nous décernons cette fois encore nos traditionnelles savates d'or à quelques-unes de nos personnalités, groupes et institutions les plus méritants. Ceux qui ont marqué 2022, qui ont ajouté du piment trop cher à nos vies marquées par des hausses de prix à tout-va.

Special Sousou Team (SST)

Pour ne pas passer le début d'année en taule, brouillons quelque peu les pistes. En 2022, nous avons eu droit à des opérations foudroyantes "savatement" orchestrées par la Special Sousou Team (SST), spécialisée en "planting". Avec une striking maladresse, les membres de ce groupe d'agriculteurs ont fleuri les jardins, les drains et parfois même les coffres de quelques personnes, disent les mauvaises graines qui filent un mauvais coton. Leur slogan : "Fous ta cagoule et va planter des fizi zouzou chez les gens." Ce qui vaut à l'équipe qui est "sousou" la houlette d'Astik Jagl'ail de belles savates d'or, afin que nos planteurs chevronnés puissent continuer à débarquer chez des citoyens avec autre chose que leurs gros sabots.

Central Waterless Authority (CWA)

Joe-Coco-Luisant, Prakash Montroua et autres ont beau gaspiller leur salive ou "savater" des pieds pour tenter de rassurer les Mauriciens, les faits sont là. Chaque année, la situation au niveau des réservoirs part à vau-l'eau alors que l'eau s'échappe des tuyaux percés, cassés, usés, aux quatre coins du pays. Si des rues et ruelles sont 'hydratées' malgré elles, le robinet dans plusieurs régions, notamment à CheminGrenier, meurt de soif, alors que de nombreux consommateurs ont droit à de l'eau au compte-gouttes quotidiennement. Le dessalement ? Une révision complète du système ? "Eaux" oubliettes. Offrons donc une paire de nos savates à la Central Waterless Authority (CWA) ainsi qu'à tous ceux responsables de sa gestion.

BoM

On pourrait croire que le trou énorme au niveau des "coffres" a été provoqué par l'explosion "big bangesque" d'une "BoM" datant de la Seconde Guerre mondiale. Selon les comptes publiés durant la semaine écoulée, la BoM a enregistré Rs 6,9 Mds de pertes en novembre. Si ça ne "savate" pas du tout du côté de l'instance, et même s'il ne faut pas mélanger torchons et serviettes, toujours est-il que le "Monetary Pran nou kas Committee" (MPC) de la BoM a lâché un autre missile sur les emprunteurs, en décidant d'augmenter le "repo rate" à 4,5 %. Nous leur offrons donc une savate en or (moins) 24 carats, histoire qu'ils puissent peut-être renflouer les caisses pendant que les Mauriciens encaissent.

Pompe porte-monnaie committee (PPC)

Des manifestations, des protestations et même une grève de la faim n'y ont rien fait. Le Pompe porte-monnaie committee (PPC) n'a cessé de plomber le budget des consommateurs en 2022. Avec la bénédiction de la Sangsue Trading Corporation (STC) et celle des autorités qui carburent aux taxes. Nous leur proposons des savates d'or afin qu'eux aussi, comme de nombreux automobilistes, puissent goûter aux plaisirs de la marche.

Yogidada

Il s'accroche à son siège d'élu tel un bigorno lor ros ou un Padada à ses savates Dodo. Jamais aware, comme du malware, l'adepte de prières, embourbé dans l'affaire Kistnen depuis deux ans maintenant ne veut toujours pas lev paké, comme le réclament les Mauriciens, allant même jusqu'à apparaître lors de congrès et pour "poser des premières pierres" ici et là. Nous offrons donc des savates enduites de liquide vaisselle à Yogidada pour l'inciter à se diriger lui-même vers enn karo kann avant que les électeurs ne s'en chargent, si jamais il a l'indécence de se représenter aux élections.

Ton Kenny

L'homme qui a pris le métro (on le sait parce qu'il a posté des photos) a de multiples talents ; pas d'orateur mais de boxeur, apparemment. Le Deputy Chief Fouet, enfin Whip, aurait fait tâter du poing à un infirmier lors d'une visite dans une clinique, comme en témoignent des images vidéo. Nous lui remettons volontiers des savates d'or en espérant de tout cœur qu'il ne les laisse pas dans la face d'un autre membre du personnel soignant lors d'une altercation.

Dee-pock

L'affaire a éclaté au milieu de la polémique Moustas et Sniffing. Dee-pock, notre bon ministre des TIC, essayait de répondre du tac au tac aux journalistes lors d'une conférence de presse. Mais sa réponse, "ou vinn dir ki linn konekté computer pou pran dé minit lor sa imans trafik ki pasé-la, laptop lamem ti pou fini éklaté", lui a explosé à la figure. Si ce n'est le laptop, ce sont bien les internautes qui ont éclaté de rire. Nous lui remettons donc des savates d'or afin qu'il puisse peut-être exploser les moustiques qui tenteront de l'agacer durant le reste de l'été.

Bob-bee

Star de TikTok où il compte quelque 5 000 followers, il s'est fait chasser à coups d'insultes et sous les huées lors d'une réunion au Citizens Advice Bureau de Plaine-Magnien, en compagnie de son collègue, le ministre Fanta orange. Loin de se laisser démonter, notre Bob-bee qui aime le buzz a récidivé à maintes reprises, allant cette fois se faire démonter lors d'une émission animée par Bhai Habib, dans le sillage de l'affaire Sniffing. Sa propension "chatwaesque" à défendre bec et ongles les actions de son gouvernement lors des conférences de presse valent également de belles savates d'or à l'homme aux lunettes de (parti) soleil.

Gilbeurre

Il était en direct lors de l'émission animée par Anabelle Savabaddy lorsque Gilbeurre Blabla a goûté à la colère des habitants de Manhattan et des alentours. Le maire de New York a lui aussi été traité de "gopia" dans la foulée. Un travailleur social avait été expédié en cellule à la suite de ces incidents et avait recouvré la liberté le lendemain moyennant une caution. Des incidents qui ont en tout cas secoué les "honorables" et qui font dire que le "koz kozé ki bizin kozé" jadis cher à Gilbeurre est toujours d'actualité. En tout cas, pour qu'il puisse se balader dans les rues de Manhattan, prendre l'air s'il veut se changer les idées, nous lui offrons nos belles savates d'or.

Li Sim

Tapis dans les stalles depuis longtemps, on le voyait venir avec ses gros sabots. Tel un cheval pas fou, le crack des jeux de hasard a finalement totalement et complètement désarçonné les courses hippiques et l'écosystème du mythique Champ-de-Mars. Favori des gens du pouvoir en raison de sa bourse bien cotée, Li Sim, débridé, est parvenu à ses fins, poussant vieille écurie du turf à raccrocher la cravache, au milieu d'une même la plus atmosphère malsaine. Pas besoin de photo-finish pour lui offrir des Savates d'Or, afin qu'il puisse gambader et danser gaiement dans le paddock ou sur le gazon synthétique de son rond de présentation.

Aster Chacha

On a gardé notre plus importante paire pour la fin. Celle qui ira embellir - nous l'espérons - les petons de notre Chacha national, celui que ses détracteurs surnomment Pinocchio. Quoi, il est arrogant, ditesvous ? Il n'en a que faire du peuple ? D'autres tirent les ficelles à sa place ? Non, bé kot linn foté ? Dir nou kot linn foté ? En tout cas, c'est de bon cœur que nous lui offrons nos Savates d'Or, qu'il pourra utiliser quand il veut aller se prélasser au bord de sa grosse piscine olympique ou s'il veut aller mettre des "klaaaaak" à qui de droit.

Ils n'ont pas démérité...

En raison d'un budget réduit, nous n'avons pu offrir nos tant convoitées savates à d'autres qui l'auarient pourtant amplement méritées. Nous avons une pensée spéciale en ce 1er jour de l'an pour notre Loudspeaker, pour notre Kalpana, pour notre Tania, pour ne citer qu'eux. Nous souhaitons en tout cas à nos lecteurs une meilleure année 2023, que vous puissiez ressentir tous le "feel-good factor", comme Sandra...