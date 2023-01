Egypte: Signature d'un MoU entre le ministère de la Production militaire et la société émiratie Ducab

L'usine Helwan pour les industries non métallurgiques, relevant du ministère de la Production militaire, et la société émiratie Dubai Cables Company Limited "Ducab" ont signé un mémorandum d'entente pour la fabrication de câbles moyenne tension, et ce en présence des ministres du Plan et de la Production militaire ainsi que de l'ambassadrice des Emirats au Caire.

La ministre du Plan et du développement économique, Hala El-Saïd a affirmé que son ministère était prêt à fournir tout le soutien nécessaire aux différentes parties pour booster la production et le développement dans le pays.

El-Saïd a fait état du souci grandissant d'attirer des investissements privés et étrangers, saluant les efforts permanents du ministère de la Production militaire pour moderniser ses sociétés afin d'accroître la production, en améliorer la qualité et promouvoir le niveau de la main-d'oeuvre, dans l'objectif d'augmenter leur contribution dans les projets nationaux et de développement dans le pays et de répondre aux besoins des forces armées.

En vertu de ce MoU, les deux bords collaboreront pour fabriquer des câbles moyenne tension, dans le but de réduire les importations en la matière et de soutenir l'économie égyptienne, a pour sa part affirmé le ministre d'Etat pour la production militaire, Mohamed Salaheddine.