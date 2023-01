Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Seko Fofana a pris du plaisir contre le PSG

Il n'a pas marqué, mais Seko Fofana a été l'un des tueurs du Paris Saint-Germain dimanche à l'occasion de la 17e journée de Ligue 1.

Immense en milieu de terrain, l'Ivoirien a complètement bouffé les joueurs du PSG, contribuant à la victoire de son équipe (3-1). Et il a pris du plaisir à le faire.

" On savait qu'en gagnant ce soir, on passerait une bonne soirée. On a fait ce qu'il fallait et on est récompensé à la fin face à une grande équipe du Paris Saint-Germain. On peut être fiers de nous, on revient à 4 points et il faut continuer comme cela. On est les premiers à les faire tomber cette saison et en 2023 (rires). C'est un plaisir ", a fait savoir le capitaine des Sang-et-Or sur Prime Vidéo.