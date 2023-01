Angola: IDA livre des motos pour soutenir l'agriculture familiale à Cunene

Vingt-sept motos à deux roues ont été livrées vendredi, aux techniciens de l'Institut de développement agraire (IDA), à Cunene, pour l'assistance technique aux paysans des zones rurales.

La livraison des 27 motos de marque Yamaha s'inscrit dans le cadre du Projet de résilience de l'agriculture familiale (SREP) qui bénéficiera à 21 500 familles de Cunene, afin de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'augmenter la productivité.

S'exprimant en marge de la livraison des motos, le coordinateur du projet SREP pour la Région Sud, Ronaldo Chivutura, a déclaré que l'initiative démontre le souci du gouvernement de renforcer l'agriculture familiale.

"Nous pensons que les conditions sont créées pour que les techniciens développent leurs activités dans les six municipalités de Cunene, et garantissent ainsi le renforcement de la résilience et de l'assistance technique aux agriculteurs familiaux", a-t-il indiqué.

Il a expliqué qu'il comprend pourquoi de nombreuses familles n'ont pas pu obtenir d'assistance technique, mais il a souligné qu'avec le SREP, la plupart sera couverte, car les moyens sont arrivés pour faciliter leur intervention dans les communautés.

Ronaldo Chivutura a dit que le projet, doté d'un financement de 50 millions de dollars, a débuté en 2021 avec la distribution de véhicules et devrait couvrir 64 400 familles dans les provinces de Namibe, Benguela et Cunene, en six ans de mise en œuvre.

Dans l'acte de livraison, le vice-gouverneur pour le secteur politique, social et économique de Cunene, Apolo Ndinaulenga, a souligné l'importance du projet, considérant qu'il venait renforcer les revenus de l'agriculture en milieu rural.

"Avec ces moyens, une autre étape sûre a été franchie, mais nous entendons continuer à nous impliquer davantage dans les activités du projet, avec l'intention de tenir le forum provincial, qui réunira tous les acteurs de l'agriculture familiale", a-t-il souligné.

Il a précisé que le but de la réunion était de définir des stratégies d'action pour chaque organisation afin de mieux orienter les financements dans les domaines de manière plus organisée.

Il a demandé aux administrations municipales d'accompagner les travaux dans les communautés, car le projet comportera de nombreuses phases longues, qui nécessiteront l'implication de tous.

Apolo Ndinaulenga a rappelé que l'Exécutif avait investi dans des projets hydrauliques, en particulier le canal de Cafu, les barrages de Ndue, Calucuve et Cova do Leão, qui devraient être utilisés pour l'agriculture irriguée.

Sur les rives du canal de Cafu, 10 écoles de terrain enseignent aux agriculteurs les pratiques agricoles, traduites en préparation du sol, utilisation correcte des insecticides et semences de qualité.