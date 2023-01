Angola: Le PAPE atteint plus de cent mille emplois

Luanda — Cent mille 194 emplois ont été créés de 2019 à 2022 grâce au Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE), a déclaré vendredi la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Teresa Dias.

Selon la gouvernante, qui s'exprimait lors de la cérémonie des vœux de fin d'année, la formation professionnelle a mérité une attention particulière, c'est pourquoi un engagement sérieux a été pris pour améliorer le système national.

Elle a ajouté qu'il était possible en 2022, d'augmenter l'offre de formation, avec la construction de cinq nouveaux centres de formation professionnelle dans les provinces de Luanda, Huambo, Uíge, Bié et Namibe, ainsi que la réhabilitation et l'équipement de quatre autres dans les provinces de Lunda Sul, Zaire, Cuanza Norte et Luanda.

Teresa Dias a indiqué que la création récente de l'Institut national des qualifications, par le décret présidentiel nº 208/22, du 23 juillet, contribuera à une amélioration significative de la qualité des stagiaires et des niveaux de qualification, ainsi qu'à la mise à la disposition d'une offre attractive.

Il a souligné que l'objectif est de favoriser la valorisation de la formation initiale et continue et de l'apprentissage tout au long de la vie, sans négliger l'insertion des stagiaires sur le marché du travail.

Selon la ministre, le premier pas a été franchi vers l'introduction de réformes au niveau de l'inspection générale du travail avec la promotion et l'approbation du statut de l'inspecteur du travail, du régime de rémunération de la carrière spéciale de l'inspection générale du travail et du nouveau Statut organique de l'Inspection générale du travail.

Le travail des enfants

Teresa Dias a ajouté que c'est un défi pour le secteur de poursuivre l'éradication du travail des enfants, conformément aux recommandations de l'Organisation internationale du travail (OIT) et aux programmes conçus par l'Exécutif dans ce domaine.

"L'Exécutif s'est montré très soucieux d'atténuer les conséquences qui affectent cette frange de la société, c'est pourquoi, récemment, via le décret présidentiel n°285/22, du 8 décembre, la liste des travaux interdits ou restreints aux mineurs a été mise à jour" , a-t-il souligné.

A cet effet, elle espère que pour l'année à venir, en fonction des budgets proposés, le secteur pourra prendre des mesures volontaristes afin d'éliminer certaines conséquences encore très visibles dans ce domaine.

Dans cette perspective, un autre défi est lié à la création du bureau de l'OIT en Angola, dont les démarches vers son efficacité sont en cours de manière fructueuse, dans la mesure où, sur le plan juridique, le décret présidentiel nº 133/22 a déjà été publiée, du 01 juin, qui crée la commission multisectorielle pour sa mise en œuvre.

Sécurité sociale

La ministre Teresa Dias a également souligné les réformes en cours à l'Institut national de la sécurité sociale (INSS), fondées sur le besoin de modernisation et de plus grande efficacité.

Selon la responsable, ce processus de changements en termes de sécurité sociale a permis l'élargissement de la base contributive et la plus grande robustesse de l'institution, avec 219 mille 276 cotisants actuellement contrôlés, deux millions 510 mille 85 assurés et 196 mille 302 retraités.

Elle a également évoqué la récupération de 79 propriétés de l'INSS, en mettant l'accent sur le bâtiment de la Clinique Luanda Medical Center, l'institut Sapiens, l'hôtel Monalisa Residence, Kings Towe, le bâtiment Consolação et le projet immobilier Torres Eucalipto.

Perspectives

Pour 2023, elle a indiqué que de grands défis sont à relever, tels que la formation institutionnelle, la valorisation des ressources humaines dans l'administration publique, la simplification et la modernisation du service à la clientèle et l'amélioration de l'organisation et des conditions de travail.

Elle a également souligné l'approbation et l'exécution du programme national pour l'emploi, la révision du modèle de protection sociale et la modernisation et l'expansion de la protection sociale obligatoire.

La mise en place du système intégré de gestion des ressources humaines (SINGERH) et le suivi du processus d'approbation du projet de nouvelle loi générale sur le travail constituent d'autres défis.