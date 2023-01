Angola: La Saint Silvestre 2022 avec 48 cas cliniques bénins

Luanda — Quarante-huit cas ont été enregistrés samedi, à Luanda, par les services pré-hospitaliers de l'Institut national des urgences médicales d'Angola (INEMA) lors de la 66e édition de la course de fin d'année, Saint Silvestre2022.

Ce rapport est basé sur des participants souffrant d'épuisement, de fatigue et de crampes, qui ont été rapidement secourus, sans aucun transfert hospitalier, a informé à la presse, le chef du secteur visé, António Neto, à l'issue de la course remportée par le Kenyan, Raphael Olekei, chronométrant 31:00.

Pour le spécialiste, il s'agit d'un cadre positif, influencé principalement par l'heure du coup de départ.

Il a mentionné que le départ à 18h00 permet une plus grande aération, ce qui réduit l'histoire d'épuisement des éditions antérieures, lorsque la course commençait plus tôt, avec la chaleur intense.

Toujours dans la compétition, la deuxième place pour les hommes est revenue au coureur populaire de fond (non fédéré) de l'organisation Bichos-do-mato, António Teko, qui a réussi un temps de 31:18, et à la troisième place, l'athlète de l'Interclube Alexandre João (31:40).

Chez les femmes, l'Angolaise Ernestina Paulino a terminé le parcours avec un temps de 35:44, la Kényane Daisy Kipsugut en deuxième (35:44) et l'angolaise Adelaide Machado en troisième (36:39).

Chez les paralympiques (hommes), Sabino Tchipessi s'est classé premier (33:13), secondé par Manuel Jaime (33:30), Pedro Samuel a assuré la troisième position (35:40), dans la catégorie T 47.

Dans la catégorie féminine, Anita Ngueve a été la gagnante (48:03), Regina Paris a terminé deuxième (50:55), tandis que Domingas Cristóvão a terminé troisième (52:13).

Avec un parcours de 10 km, la course est partie de Largo da Mutamba, traversant les places Serpa Pinto et Maianga, Avenida República de Outubro, Tunnel do Prenda, Ho-Chin, Largo das Heroinas.

L'itinéraire impliquait également l'Avenida Alameda Manuel Van - Dúnem, l'Avenida Comandante Valódia, la Rua da Missão, le Cirilo da Conceição, l'Avenida 4 de Fevereiro, le Largo do Baleizão, la Rua Manuel Fernando Caldeira et l'arrivée au stade de Coqueiros.