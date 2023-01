Cote d'Ivoire: Premier League - Nottingham Forest - Serge Aurier écœure Chelsea le jour de l'an

Alors qu'ils disputaient dimanche soir leur premier match de l'année en Premier League anglaise, Serge Aurier a permis à Nottingham Forest d'arracher un nul 1-1 contre Chelsea.

Malgré que le match se soit disputé chez les Forest, ils n'ont pas pu faire grande impression, d'entrée contre les Blues. D'ailleurs leur forme de ce retour dans l'élite anglaise ne leur laissait aucun argument nécessaire pour cela.

L'équipe du latéral ivoirien, Aurier, a donc encaissé logiquement un but après seulement 16 minutes de jeu. Cela a laissé sans voix et sans force les locaux, leur buteur nigérian Taiwo Awoniyi ayant été pris en sandwich et contrecarré durant toute la soirée.

Cependant, Chelsea a été surpris à la 63e minute, quand Aurier a égalisé sur un corner. L'international ivoirien de 30 ans a montré que l'équipe anglaise a eu raison d'avoir cru en son expérience. Sur l'action, le défenseur a reçu une passe décisive d'un compatriote ivoirien Willy Boly, avant de décrocher une reprise du pied droit suite à un contrôle soigné.

Aurier et Boly sont devenus la troisième paire ivoirienne à combiner pour un but en Premier League, après Didier Drogba et Salomon Kalou, et Yaya Touré et Wilfried Bony. Il s'agissait du premier but de l'ancienne star du PSG et de Villarreal en 9 apparitions avec le City Ground.

Ce nul n'arrange pas forcément les affaires de Nottingham Forest, qui reste relégable à la 18e place du championnat (14 points après 17 matchs). Cela écœure évidemment Chelsea qui stagne à la 8e place, à 5 points du Top 5 (25 points en 16 matchs).