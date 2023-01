Afrique: CHAN 2022 - Le Sénégal veut " aller pas à pas "

Logé dans le groupe B du CHAN 2022 en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda et de la RD Congo, le Sénégal va devoir être sérieux pour se qualifier pour le tour suivant.

Et le sélectionneur des Lions de la Téranga en est conscient et ne se fixe pas des objectifs à long terme. Pour Pape Thiaw, le plus important, dans un premier temps, sera d'œuvrer pour que le Sénégal puisse sortir des poules.

" Le plus important c'est déjà de sortir de notre groupe. Après, c'est sûr, nous irons pour un autre objectif. Ça sera sûrement de passer les demi-finales. Ensuite, nous aurons d'autres objectifs ", fait-il savoir dans une interview accordée au quotidien Record, tout en se montrant prudent.

" Il ne faut pas que nous arrivions à être prétentieux et dire que nous partons pour aller gagner la coupe. Après, nous savons que dans le football tout est possible. Aujourd'hui, dans la position où nous sommes, je préfère partir avec l'objectif d'aller le plus loin possible, d'y aller pas à pas ".

Le CHAN 2022 est prévu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Et le Sénégal jouera son premier match le 14 janvier face à la Côte d'Ivoire.