Madagascar: Festivités du Nouvel an - 2023 accueillie dans l'allégresse par les Malgaches

L'euphorie a été présente à chaque coin de la ville durant les fêtes de fin d'année et du Nouvel an. Quelle que soit la conjoncture, 2023 a été accueillie avec une grande joie.

Après deux réveillons marqués par la crise sanitaire, retour à une vie (presque) normale. Après des comptes à rebours, les Malgaches ont inauguré la première nouvelle année sans restrictions Covid-19 depuis le début de la pandémie en 2020. Des verrouillages qui étaient en place dans de nombreux endroits à la fin de 2020 et dont une augmentation des nouvelles contaminations à la fin de 2021 ont conduit à des limites de foule et à une réduction des festivités. Pour certaines familles, la nuit du 31 décembre au 1er janvier a été entièrement consacrée à la prière. Les églises ont organisé des veillées pour permettre aux fidèles de vivre leur foi. Certains parents ont également choisi le réveillon du Nouvel an et le 1er janvier pour les baptêmes ou la communion de leurs enfants. Ceux qui n'ont pas pu rejoindre les salles de fêtes et les églises ont rejoint Antaninarenina pour admirer les décorations lumineuses dans ce prestigieux quartier. Les adeptes de sorties nocturnes se sont par contre donnés rendez-vous sur l'Avenue de l'indépendance et à Mahamasina aux alentours du " bazar du quartier " pour les virées entre amis.

Retrouvailles

Pour beaucoup, le Nouvel an est vu comme une fête de famille autour de laquelle on se rassemble pour passer du bon temps ensemble, c'est l'occasion de se retrouver entre amis ou en famille autour d'un bon repas. Le " solombodiakoho " pour les parents et les aînés reste incontournable. " C'est un moment convivial et chaleureux réunissant la famille autour d'un plat sortant de l'ordinaire. On adore se retrouver pour partager un succulent repas en attendant les 12 coups de minuit ", témoigne une mère de famille. Après avoir passé un moment autour d'une bonne table, certains ont profité de l'après-midi du Nouvel an pour faire une petite sortie en ville pour l'indémodable pause photo devant le jet d'eau de l'Hôtel de ville d'Analakely. Ceux qui n'ont pas pu faire leur " shopping de Noël " ont également profité de l'occasion d'hier pour se faufiler dans les allées étroites au milieu des étals d'Analakely pour trouver de bonnes affaires.