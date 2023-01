Madagascar: Message de vœux à la Nation - Andry Rajoelina se projette vers un second mandat

Une année difficile. Une année de toutes les épreuves. C'est ainsi que le président Andry Rajoelina qualifie l'année 2022 qui vient de se terminer. En revanche, selon lui, 2023 sera l'année de la victoire et du " Fihariana " pour le peuple malagasy.

Comme à l'accoutumée, le Chef de l'Etat a présenté ses vœux à la Nation dans la nuit du 31 décembre. Sans surprise, mise à part la présentation de vœux, il a fait le bilan de l'année écoulée et a présenté les perspectives pour 2023. Andry Rajoelina a, d'emblée ; remercié le peuple malagasy qu'il qualifie de " peuple courageux qui a réussi à surmonter toutes les épreuves dans la solidarité ". Il appelle ainsi tout un chacun à s'armer d'espoir. " Je suis conscient des difficultés auxquelles chaque ménage est confronté quotidiennement grâce aux effets néfastes de la COVID-19 et la guerre en Ukraine ", a-t-il martelé, tout en rappelant que Madagascar ne pouvait pas faire exception et a subi de plein fouet les impacts de ces crises mondiales. Et le président de soutenir que l'Etat mène tous les efforts pour atténuer ces impacts sur la population vulnérable. Selon lui, le redressement du pays ne se réalise pas en 1, 2 ou 3 ans mais cela nécessite des programmes à court et à long terme. Il appelle ainsi la population à faire preuve de patience et à rester solidaire.

Suspens

Pour l'heure, Andry Rajoelina préfère entretenir le suspens par rapport à sa candidature à la Présidentielle qui aura lieu cette année. Mais à travers son message de vœux du 31 décembre, il laisse entendre qu'il se projette déjà vers un second mandat. En tout cas, c'est ce que pensent les observateurs en se référant aux différents projets annoncés durant son allocution, dont la réalisation va s'étaler sur les trois ou quatre années à venir. Pour ne citer que l'autoroute Tana-Toamasina dont la première phase est prévue être inaugurée et sera opérationnelle dans le courant de cette année, la construction de la nouvelle route nationale 31 reliant Andapa-Bealanana-Antsohihy, l'inauguration prévue au mois de juin prochain de la RN44 Moramanga-Ambatondrazaka, la construction de la RN13 Ambovombe-Amboasary-Taolagnaro qui est actuellement en cours, la RN10 reliant Beloha, Ampanihy, Ejeda, Betioky, Andranovory jusqu'à Toliara dont les travaux vont être lancés incessamment, la RN5 Soanierana Ivongo-Mananara Nord, ainsi que la retouche des routes nationales 7, 2 et 4. Pour le Sud, le président Rajoelina a évoqué les travaux en cours relatifs à l'implantation d'un pipeline de 97 km qui traversera le Sud depuis Efaho à Taolagnaro jusqu'à Ambovombe en passant par Maroalimainty, Maroalimpoty et Amboasary.

556 MW

En ce qui concerne le domaine de l'énergie, Andry Rajoelina affirme qu'il comprend et compatit à la colère de la population face au délestage dû aux problèmes de gestion au niveau de la Jirama. Il annonce ainsi que la mise en place d'infrastructures favorisant les énergies renouvelables va être priorisée. Outre la centrale de Farahantsana (28 MW) qui vient d'être inaugurée, il a aussi évoqué que la centrale de 64 MW à Ranomafana qui sera opérationnelle d'ici trois ans et demi, la signature au mois de novembre dernier du projet Sahofika qui produira 192 MW, les négociations en cours concernant le projet Volobe dont la capacité de production sera de 120 MW, ainsi que la centrale d'Antetezambato qui produira 120 MW. " Quand tous ces projets seront terminés, notre capacité de production en électricité connaitra une augmentation de 556 MW ", a soutenu le président.

300%

Le président Andry Rajoelina doit briguer un second mandat s'il souhaite être celui qui va inaugurer tous ces projets d'envergure. Mais pour y parvenir, il va falloir réussir à convaincre le peuple malagasy qui se rendra aux urnes d'ici un an au plus tard. En tout cas, dans son discours de vœux, il a surtout tenu à rassurer les concitoyens par rapport à sa sincérité et son ambition de développer le pays. " Malgré les blocages, rien ne pourra stopper le travail que nous faisons. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent... Je me mettrai toujours à vos côtés pour que nous puissions surmonter ensemble les difficultés ", a-t-il réitéré. Il a aussi fait une annonce relative à une augmentation à 300% du salaire des chefs fokontany à partir de ce mois de janvier. En ce qui concerne la diplomatie, le président affirme que Madagascar a retrouvé sa place dans le concert des Nations et bénéficie de la confiance des partenaires techniques et financiers. Il a, notamment, cité sa rencontre avec le président américain, Joe Biden, le président français, Emmanuel Macron, le président tunisien, le SG des Nations-Unies, Antonio Guterres, la Directrice général du FMI, Kristalina Georgieva, le président du Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, le président de la FISA, le DG du PAM et le DG de l'ONUDI. Le président de réitérer que la Grande île est de nouveau éligible pour bénéficier des financements du Millenium Challenge Corporation.

Solidarité

Andry Rajoelina admet que malgré toutes ces réalisations, il reste aussi plusieurs travaux non réalisés. " Le redressement du pays n'est pas une chose facile ", a-t-il déclaré. Et de lancer un appel à la solidarité et à la prise de responsabilité de tout un chacun. Il interpelle aussi tous les responsables étatiques, élus comme nommés, à assumer leurs fonctions dans la dignité et la droiture. Le Chef de l'Etat s'est aussi adressé à l'opposition et ceux qui ne font que critiquer. " Je ne pense pas qu'on puisse développer le pays en critiquant tout ce que l'on entreprend. Si c'était le cas, on aurait déjà réussi à vaincre la pauvreté ", a-t-il annoncé tout en invitant tout un chacun à favoriser les débats constructifs et à cesser les mensonges, la désinformation et la diffusion de fausses informations. D'un ton ferme, le numéro Un d'Iavoloha de soutenir que le peuple malgache n'a plus besoin de trouble. " Halte aux guéguerres politiques... Nous n'accepterons pas la déstabilisation qu'elle vienne de l'intérieur ou de l'extérieur... Pour se développer, Madagascar a besoin d'apaisement politique ". Le président Andry Rajoelina exhorte tous les citoyens à défendre l'apaisement et à ne pas verser dans la déstabilisation et les provocations. Selon lui, " le peuple malgache mérite de vivre la paix et la stabilité ".

Remise de peines

Pendant ce discours de vœux, le Chef de l'Etat a accordé une remise des peines. Aussi, pour les femmes détenues âgées de 60 ans et les hommes âgés de 65 ans condamnés à des peines criminelles et ayant déjà purgé au moins 10 ans de prison, ils bénéficieront une remise totale des peines. Même clémence pour les femmes détenues âgées de 55 ans et plus et les hommes âgés de 60 ans et plus qui ont déjà effectué au moins 5 ans de prison. Remise totale de peine également pour les détenus mineurs ayant déjà purgé la moitié de leur peine. En revanche, pour ceux qui son condamnés à moins de 5 ans de prison, leur peine sera réduite entre 3 mois à 8 mois tandis que ceux qui ont été condamnés à 5 ans et plus et ceux condamnés à 5 ans de travaux forcés vont bénéficier d'une remise de peine de 12 mois.