Madagascar: 2023, année du quarantième anniversaire de Midi

L'année 2023 est à marquer d'une pierre blanche dans l'agenda de votre quotidien Midi Madagasikara.

C'est, en effet, au mois d'août qu'il célébrera son 40e anniversaire et pour toute l'équipe du journal, cette date revêt une importance particulière car elle lui rappelle le chemin parcouru et lui permet d'appréhender les efforts qu'elle va fournir dans les 40 ans à venir. Notre journal est aujourd'hui un des doyens de la presse malgache et il a, au cours de ces quatre décennies, eu un lectorat fidèle qui lui sait gré de l'informer de la manière objective. Il lui permet d'être au courant d'une actualité nationale et internationale qu'il est parfois difficile de décrypter, mais il la divertit également en lui offrant des pages variées.

Midi Madagasikara a au cours de ces quarante ans considérablement évolué. Quotidien essentiellement francophone à ses débuts, il est devenu un journal bilingue apprécié par un lectorat populaire. Pour ce faire, il a été conseillé au milieu des années 80 par un comité de la presse française officiant à France soir. C'est à partir de là qu'il a intéressé des lecteurs appartenant à toutes les couches de la société. Il est un quotidien d'informations, lu dans tout Madagascar. Aujourd'hui, c'est un groupe de presse important qui comprend outre Midi Madagasikara, Gazetiko, Midi Flash et l'hebdo Soa. Il va célébrer ce quarantième anniversaire de manière éclatante et il le fera par le biais de nombreux articles et pages spéciales qui retracent l'histoire du journal. D'ores et déjà, c'est une nouvelle page qui est présentée à partir d'aujourd'hui. Son agencement est déjà bien défini, mais il peut encore évoluer. L'équipe de Midi Madagasikara fera tout pour satisfaire ses lecteurs et tous ses annonceurs, en tenant compte de toutes les suggestions qui lui seront faites.