Madagascar: Holothuriculture - Les vols de concombre de mer prennent de l'ampleur

Madagascar est réputé sur le plan international pour l'élevage de concombres de mer de variété " Holothuria scabra " ou l'holothuriculture grâce aux aménagements réalisés par la société Indian Ocean Trepang sur une superficie aquacole de 250 ha.

Ce site d'exploitation, localisé dans la commune rurale de Saint Augustin, district de Toliara II, dans la région Atsimo-Andrefana, comprend des bassins d'écloserie et de nurserie, des sites de pré-grossissement et d'un grand site de grossissement industriel étalé sur une superficie de 150 ha dans le lagon. C'est le fruit de la recherche menée par l'Institut Halieutique et des Sciences Marines. Chaque année, la Grande île exporte environ 400 tonnes de concombre de mer.

Sécurisation des investissements

Cependant, cet opérateur spécialisé dans le domaine de l'holothuriculture déplore que les vols de concombre de mer prennent de l'ampleur. Presque toutes les semaines, des groupes de plusieurs dizaines d'individus viennent s'emparer des trépangs en s'introduisant illégalement sur le site de la société Indian Ocean Trepang, surtout la nuit, a-t-on appris. Ce sont, notamment, les holothuries élevées après leur grossissement qui sont dérobées par les voleurs affiliés à un réseau bien organisé. Après de nombreuses interpellations auprès des responsables étatiques à tous les niveaux, cette entreprise n'attend que la sécurisation de ses investissements pour pouvoir développer cette filière d'holothuriculture, et ce, en vue de satisfaire la demande qui est loin d'être saturée sur le marché international.

Production de 2 000 tonnes

En effet, ce promoteur de l'élevage de concombres de mer à Madagascar envisage d'augmenter sa production de trépangs à raison de 2 000 tonnes d'ici deux ans, à travers la mise en œuvre du projet " Nosy Manga " à Morombe cette année. Il faut savoir que ce projet vise à aligner l'exploitation rationnelle des ressources halieutiques et la préservation de la biodiversité marine, et ce, par le biais d'une approche de partenariat public-privé. Ce partenariat innovant engage l'USAID (Agence américaine pour le développement international) et les entreprises aquacoles comme l'Indian Ocean Trepang. L'objectif est de promouvoir l'élevage de concombres de mer tout en impliquant les communautés locales.