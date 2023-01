Madagascar: 2023, une année sportivement riche pour Madagascar

Après une année 2022 riche au niveau sportif, notamment marquée par la qualification pour les Barea A' au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie, la qualification des Ankoay U19 garçons et du 3 x 3 à la Coupe du monde de basket, la participation des Ladies Makis VII à la Coupe du monde, le sacre de la judokate Laura Rasoanaivo au championnat d'Afrique juniors, l'année 2023 promet également de belles émotions sportives et surtout l'organisation à domicile des 11es Jeux des Îles de l'Océan Indien du 25 août au 3 septembre 2023.

Les Barea A' au CHAN Algérie

L'équipe nationale malgache de football A' disputera sa première phase finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) en Algérie du 13 janvier au 4 février 2013. Les Barea sont en regroupement bloqué depuis mi-décembre et ce, jusqu'au coup d'envoi de la compétition. Madagascar évoluera dans le groupe C dans le site de Constantine. Les protégés de Roro Rakotondrabe débuteront le tournoi face aux Blacks Stars du Ghana le 15 janvier. La bande à Ando défiera les Lions de l'Atlas marocain le 19 janvier et conclura les matches de groupe contre les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 janvier.

Les 9es Jeux de la Francophonie à Kinshasa

Deux fois reportés, les 9es Jeux de la Francophonie auront lieu cette année à Kinshasa en République démocratique du Congo du 28 juillet au 6 août 2023. Madagascar est engagé dans toutes les disciplines sportives et les concours culturels. Dans les sports collectifs, en football masculin U20, Madagascar a été tiré dans le groupe de la République démocratique du Congo, du Canada et de la République du Congo dans le groupe A. En basket-ball féminin U25, Madagascar sera aux prises avec la France, tenante du titre, le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le groupe B.

Les 13es Jeuxafricains à Accra

La Grande île a réalisé son meilleur classement en 2019 aux Jeux africains de Rabat en terminant à la 7e place sur les cinquante pays participants. Cette année, les 13es Jeux africains se dérouleront à Accra, Ghana du 4 au 19 août 2023. 7 000 sportifs issus de 25 disciplines participeront à ces jeux qui sont un tremplin pour les qualifications aux Jeux olympiques de Paris 2024. Quelques jours après les Jeux de Kinshasa, les athlètes malgaches entrent de nouveau sur la scène continentale.

Les 11es JIOI du 25 août au3 septembre 2023

15 ans après avoir organisé les 7es Jeux des Iles de l'Océan Indien en 2007, Madagascar abritera ce rendez-vous régional pour la 3e fois du 25 août au 3 septembre 2023. Plus de 4 000 athlètes et 1 000 délégations officielles et accompagnateurs sont attendus sur le sol malgache pour ces 11es JIOI. 23 disciplines sont au programme des jeux dans quatre sites de compétition à savoir Antananarivo, Mahajanga, Sainte-Marie et Fort-Dauphin. Selon le programme du ministère de la Jeunesse et des Sports, les préparations se feront à l'extérieur du pays. Les Jeux de la Francophonie et les Jeux africains serviront aussi de préparation pour les athlètes en vue de ces JIOI à domicile. L'objectif affiché par le clan malgache est de terminer à la première place comme en 1990 et 2007.

Basket - Coupe du monde U19 et FIBA 3×3

Le basket était à l'honneur en 2022, ce qui a permis à cette discipline de se qualifier pour la Coupe du monde. La bande à M'Madi des Ankoay, sacrés vice-champions d'Afrique U18 au Palais des Sports de Mahamasina en août 2022 jouera la Coupe du monde en Hongrie du 24 juin au 2 juillet 2023. Une grande première pour le basket masculin que de disputer une joute mondiale. Les basketteurs Elly, Livio, Arnold et Fiary qui ont été sacrés champions d'Afrique 3 x 3 au Caire, Egypte ont validé leur ticket pour la Coupe du monde. Ils ont remporté la place continentale pour les Championnats du monde de 2023 en Autriche.