Madagascar: Industrie sucrière - Une production supplémentaire de 143 000 tonnes d'ici 2 ans

Le processus d'industrialisation prévu dans le Plan Emergence Madagascar suit son chemin. Le président Andry Rajoelina a annoncé durant son discours de fin d'année que le développement industriel figure parmi ses priorités.

L'objectif est de parvenir, le plus rapidement possible, à une autosuffisance en matière de produits de première nécessité, a précisé le président de la République qui annonce la concrétisation de nombreux projets industriels.

ODOF

Pour ne citer que six unités sucrières qui seront créées dans différentes régions du pays, Vatomandry, Morondava, Antanamifafy. " L'objectif est de parvenir à une production supplémentaire de 143 000 tonnes de sucre ", a précisé Andry Rajoelina. Et il n'y aura pas que le sucre puisque le président de la République a également annoncé le renforcement de la production locale d'autres PPN comme la farine, les pâtes alimentaires et l'huile alimentaire. L'objectif étant de produire localement tous les PPN et de ne plus en importer. Il est à noter que ces projets entrent dans le cadre du programme One District One Factory (ODOF) initié par le ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation. Plus particulièrement le concept " Taninketsa Indostrialy " qui consiste à appuyer les initiatives contribuant à l'industrialisation de Madagascar (Velirano n°7) et au programme de renforcement de l'autosuffisance alimentaire (Velirano n°9). Un programme qui enregistre de bons résultats puisque entre 2019 et 2022, le MICC a enregistré la création de 199 unités industrielles toute taille confondue.

1 000 000 de tonnes

Concernant la grande industrie, le président de la République est revenu sur l'extension récente de la cimenterie Cementis. Une extension qui portera à 1 000 000 de tonnes la capacité deproduction de l'usine d'Ibity Antsirabe. Avec ce que cela suppose de baisse des prix. Avec cette production, le prix du sac de ciment baissera considérablement pour atteindre 3,5 dollars soit environ 15 000 ariary contre 38 000 ariary actuellement. Une belle perspective pour le secteur du bâtiment dont une forte croissance est attendue grâce à cette baisse du prix du ciment. En somme, la révolution industrielle est en marche. Une révolution qui permettra, notamment, la contribution de l'industrie au PIB de 15% à 25% d'ici 5 ans. En tout, le développement du secteur industriel à Madagascar, dans le contexte actuel représente 1,5 milliard de dollars de richesses à créer. Un objectif dont la réalisation est cependant liée à la situation de l'offre énergétique. Sur ce point, Andry Rajoelina a rassuré, en annonçant dans son discours les nombreux projets d'énergie renouvelable qui, à terme, permettront de produire 556 MW supplémentaires dans les prochaines années. Bref, l'année démarre plutôt bien pour le secteur industriel dont le rôle en matière de développement socioéconomique. La lutte contre la pauvreté passe aussi par ces industries créatrices d'emplois.