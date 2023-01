Ile Maurice: Les droits des femmes sont des droits humains - Quel espoir pour 2023 ?

À l'aube de 2023, il est important pour tous ceux qui sont épris de justice de faire le bilan et de penser aux perspectives d'avenir. Car s'il y a un temps pour se réjouir et faire la fête, cela ne doit pas nous empêcher de rester lucides quant aux énormes défis qui sont les nôtres. Individuellement et collectivement.

Aujourd'hui, nous savons que la drogue continue à faire des ravages chez des jeunes qui ne sont pas capables de se prendre en charge sans leur dose quotidienne. Trop de familles vivent encore dans la précarité, sans logement décent, n'ont pas l'eau courante et ne mangent pas à leur faim tous les jours. D'autres cherchent un emploi, ne sont pas toujours traités équitablement et l'augmentation du coût de la vie a aggravé leur situation. Des femmes entrepreneures se battent pour obtenir un emprunt, mais font face à des tracasseries administratives alors que l'on ne cesse de répéter que ce sont les petites et moyennes entreprises qui font croître le Produit intérieur brut.

On peut ainsi égrener une multitude de problèmes à tous les niveaux. Mais, bien sûr, on peut aussi voir toutes les bonnes mesures qui ont été prises à Maurice, car il y en a. Il est quand même important de rappeler que la Mauricienne n'a toujours pas la place qui lui est due, même si elle est mieux lotie que d'autres femmes qui vivent dans des pays au régime machiste, totalitaire et violent.

Mais il ne faut jamais perdre de vue que chez nous, plusieurs femmes ont été tuées du fait même d'être femme. Cette violence-là est loin d'être ordinaire. Nous avons le devoir de nous pencher sur la question et essayer de trouver ensemble ce qui pourrait véritablement faire reculer ce fléau. Les autorités et d'autres acteurs sont concernés par ce problème qui présente plusieurs aspects. Les associations ont indéniablement un rôle prépondérant à jouer sur le terrain pour détricoter la violence partout où elle se trouve, autant dans les familles défavorisées que dans des milieux plus aisés.

Le gouvernement pourra une fois de plus amender la loi. Mais il faut suivre trois axes importants connus de tous les experts : la prévention, la protection et la réhabilitation. Pour faire cela, il faut regarder notre société à la loupe et se poser certaines questions fondamentales. Qui élève les filles et garçons ? Quels sont les stéréotypes et les clichés qui perdurent et qui font qu'un homme se croit si puissant qu'il peut vouloir contrôler l'autre au point de lui ôter la vie ?

Le 10 décembre 2022, dans le cadre d'un événement appelé Women Meet - Fam ape zwenn (FAZ), 250 femmes venues de tous les coins de notre pays ont partagé avec nous leurs préoccupations, leurs craintes, leurs souffrances, mais aussi leur espérance et leur désir d'être le moteur des changements indispensables pour leur bien-être et celui de leur famille. Il est clair que les hommes ont aussi leur rôle à jouer dans ce combat pour plus de justice sociale et moins de discrimination. Mais nous avons sciemment décidé de donner aux femmes la chance de venir de l'avant avec de nouvelles idées car elles sont pour la plupart absentes des grands débats publics. Même quand certaines femmes sont parvenues, à la force du poignet, à des postes de décision dans différents secteurs, elles sont souvent invisibles. Elles doivent redoubler d'efforts pour réussir et doivent constamment "faire leurs preuves".

FAZ a clairement suscité beaucoup d'espoir et les attentes sont multiples. Nous en reparlerons dans les semaines à venir. Ce combat est de longue haleine. On peut faire quelques pas en avant, mais malheureusement, les reculs sont fréquents. Nous sommes le plus souvent pris par le tourbillon de la vie et nous ne remarquons pas toujours que nous perdons certains de nos droits, qui sont grignotés subtilement ou même ouvertement.

En revanche, il existe des mesures positives, même si elles sont quelquefois le résultat d'un calcul. C'est souvent une question de rapport de force. Voilà pourquoi il faut que les actions citoyennes demeurent indépendantes et se construisent sur des bases solides, sans arrière-pensées. Les femmes ont montré par le passé qu'elles sont capables d'être solidaires afin d'obtenir des changements et faire fléchir les autorités. L'Histoire doit donc nous encourager. Au moment de formuler nos vœux pour 2023, soyons sincères. Chacun d'entre nous devrait prendre une bonne résolution pour un engagement personnel, quel qu'il soit, afin que nous puissions apporter notre pierre à la construction d'un monde plus équitable et plus juste.