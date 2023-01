Afrique: Vie chère - Augmentation inévitable des coûts de production au pays

Louis-Marie Kakdeu , Enseignant-chercheur à l'Université de Maroua a commis une réflexion pour dire que la vie chère sera inévitable en 2023.

Ci dessous sa réflexion

Coûts élevés des productions

Dès le 1er janvier 2023, l'électricité coûtera plus chère aux entreprises. Cela signifie que leurs coûts de production seront élevés et que leurs produits coûteront plus chers. À cela, il faut ajouter la Taxe Spéciale sur les produits pétroliers prévus à l'article 229 de la loi des finances. Même l'informel sera plus cher. Les commerçants paieront un timbre à l'aéroport. C'est l'article 606. Unique dans le monde. Et les vignettes automobiles ne sont pas en reste. Le transport des biens et des personnes coûtera plus cher. Ça ne fait pas rire. Et ce n'est que le début.

Et si les coûts de production augmentent, cela veut dire que les entreprises camerounaises perdront en compétitivité. La décision du gouvernement camerounais est très mauvaise. Elle renforcera l'extraversion de l'économie, contrairement à l'engagement pris dans la SND-30. Elle poursuivra la destruction du tissu économique local actuellement menacé par les importations massives.

Nous sommes obligés de nous unir pour lutter contre la vie chère. Nous sommes obligés d'abandonner la politique politicienne.

2023 sera l'année de la mobilisation ou jamais !