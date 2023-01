Algérie: Théâtre - "Mawt Ed'det et'talita" du TR d'El Eulma remporte le Grand prix du 15e Fntp

ALGER — La pièce de théâtre " Mawt Ed'det et'talita " du théâtre régional d'El Eulma a remporté le Grand prix du Festival national du théâtre professionnel (FNTP) et celui du meilleur texte de cette 15e édition qui a pris fin dimanche au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA).

Mis en scène par Aissa Djekati, sur un texte de Mohamed Lamine Benrabie, le spectacle "Mawt Ed'det et'talita" (la troisième mort de soi), raconte en trois tableaux déployés en un seul acte, les tourments psychologiques vécus par "Wahi", un haut fonctionnaire, contraint à la retraite vivant mal sa mise à l'écart et son isolement.

En présence de l'inspecteur général du ministère de la Culture et des Arts, Hamza Djaballah, représentant la ministre Soraya Mouloudji, le Jury a ensuite attribué son prix à la pièce de théâtre "El Mawâïd.Kawn", produite par le Théâtre régional de Sidi Bel Abbès et mise en scène par Mohamed Dine El Hennani sur un texte de Sid Ahmed Grazib et un traitement dramatique de Abbassia Medouni.

Chahinez Neghouache pour la pièce, "Chadjaret el mawz" (le bannanier), du T.R de Skikda et Abdelkader Azzouz pour "El Djathoum" du TNA, se sont, quant à eux, partagés le prix de la scénographie.

Le Prix du meilleur rôle masculin est revenu à Toufik Rabhi pour sa prestation dans la pièce " Mawt Ed'det et'talita " du T.R d'El Eulma, alors que celui de la meilleure interprétation féminine a été décerné à deux comédiennes, Souad Djennati pour son rôle dans "El Mawâïd.Kawn" du T.R de Sidi Bel Abbès et Amina Belhocine pour sa prestation dans "El Azeb" du T.R. d'Oran.

Les concepteurs, Chahinèz Neghouache pour la pièce, "Chadjaret el mawz" (le bannanier), produite par le T.R de Skikda et Ahmed Rezzag pour "Et'Tafihoune du T.R.Azzeddine-Medjoubi de Annaba, se sont partagés le prix de la meilleure mise en scène, alors que celui de la meilleure création musicale est revenu à Bahr Bensalem dans "El Djathoum" du TNA.

Auparavant, le nombreux public présent a pu assister, d'abord, au spectacle de rue, "Othello el meghyar" (Othello le jaloux) produit par le T.R.d'Oran, puis, sur les planche de la salle Mustapha-Kateb, au spectacle "Choumouê Er'Rokh" du T.R.de Sidi Bel Abbès, un spectacle en hommage aux grandes figures du Théâtre algérien disparues.

Dédié au comédien, ancien de la troupe artistique du FLN et ex-directeur du TNA, Taha El-Amiri (présent à tous les spectacles en compétition), le 15e FNTP, s'est ouvert le 23 décembre 2022.

Durant dix jours, le 15e FNTP a accueilli treize pièces de théâtre en lice pour les huit distinctions sanctionnant le festival, et une trentaine d'autres en off, ainsi que des conférences, des ventes-dédicaces de livres, des masters-class et des spectacles de rue.