Seychelles: Nouvelle année 2023 - "Aimons encore plus notre pays. Considérons-le comme notre mère", dit le président des Seychelles

Alors que les Seychelles s'apprêtent à entamer la nouvelle année, 2023, le président Wavel Ramkalwan a exprimé le souhait qu'elle apporte une énergie nouvelle et positive, ainsi qu'une nouvelle inspiration.

Ramkalawan a souhaité samedi à tous les Seychellois et à leurs familles une bonne année dans une émission télévisée de la Seychelles Broadcasting Corporation (SBC).

"L'année 2022 est déjà passée dans l'histoire. Chacun d'entre nous notera certaines dates avec joie, douleur, tristesse, un sentiment d'accomplissement ainsi que des opportunités manquées. 2022 est un livre déjà écrit et 2023 nous offre cette nouvelle page sur laquelle écrire une autre année de notre histoire personnelle, de l'histoire de notre pays et de l'histoire du monde", a déclaré Mme Ramkalawan.

Le Président a rappelé à tous de dire merci et a profité de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont pris les Seychelles à cœur et ont donné toute leur énergie pour faire progresser le pays.

Ramkalwan avait une pensée particulière en ce moment pour toutes les familles qui ont traversé le malheur et qui marchent encore avec les yeux remplis des larmes de la séparation.

"Je vous dis : Courage et force dans chaque pas que vous faites. Nous marcherons en solidarité avec vous et vous donnerons nos épaules sur lesquelles vous appuyer dans vos moments difficiles", a-t-il ajouté.'

Il a déclaré que chaque individu écrira sur chaque page de cette nouvelle année, du 1er janvier au 31 décembre et que "la majorité des choses seront entre nos mains, mais il y aura aussi des chapitres qui seront écrits pour nous, et hors de notre contrôle. Et donc, je demande que nous fassions aussi bien que possible avec tout ce qui est en notre contrôle".

M. Ramkalwan a invité chacun à réfléchir à cette petite chose supplémentaire que je peux faire pour soulager un frère, une sœur, et faire progresser un compatriote, et à prendre la résolution d'accorder de l'importance aux petites choses.

"Attachons-nous à ces petites choses et nous accomplirons une transformation majeure là où nous sommes. Si nous faisons ces petits gestes, comme dire 'bonjour', notre communauté sera plus fraternelle, un petit 'merci' remonte le moral, un petit sourire fait grandir l'amitié, une petite aide à celui qui est faible apporte un soulagement, et un moment pris pour écouter quelqu'un peut sauver une vie", a déclaré le Président.

Il a invité les Seychellois à devenir plus patriotes et a déclaré : "Aimons encore plus notre pays. Considérons-le comme notre mère, reconnaissant à jamais que lorsque nous renforçons notre pays et que nous nous mettons à son service, il nous rend tellement plus. Plus nous élevons notre pays, plus nous, Seychellois, en tant que nation, nous nous élèverons."

Pour conclure, il a déclaré : "Je donne toute mon énergie pour travailler pour tous les enfants des Seychelles et pour nous faire progresser autant que possible. Continuons ensemble sur cette route pour l'amour de notre beau pays, les Seychelles."