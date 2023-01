Sénégal: Secteur secondaire - Une augmentation de 7,8% enregistrée en 2021

Une reprise des activités du secteur secondaire a été observée en 2021 selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd).

"La valeur ajoutée du secteur secondaire a augmenté de 7,8% en 2021 après un repli de 1,5% en 2020 en liaison avec la bonne tenue des " activités extractives " (16,6%), de la " fabrication de matériaux de construction " (10,6%), du " raffinage du pétrole et cokéfaction " (8,7%), de la construction (8,1%), des fabrications d'autres produits manufacturiers (7,1%), de la production et distribution d'électricité (6,5%) et des activités de fabrication de produits agroalimentaires (5,9%) ", informe l'Ansd.

La performance des activités de fabrication de produits agroalimentaires s'explique, d'une part, par un regain des sous-branches qui avaient observé une baisse en 2020 notamment les fabrications de " Produits à base de tabac " (17,7%) et " Produits de la transformation et conservation des produits halieutiques " (14,9%). D'autre part, il est observé une augmentation de 14,1% de la production des " boissons " et de 11,5% de celle des " sucre, chocolat et confiserie ".

Toutefois, la production des " corps gras alimentaires " s'est contractée de 7,1%.

Selon l'Ansd, la contribution du secteur secondaire à la croissance du Pib s'est établie à 1,8 point de pourcentage contre -0,4% en 2020.

Dans la même dynamique, l'Ansd informe que la valeur ajoutée du secteur tertiaire est ressortie en hausse de 7,5% en 2021 contre 0,6% en 2020. "La bonne tenue du secteur tertiaire est consécutive à la performance des activités d'enseignement (17,5%), de santé humaine et action sociale (11,9%), des activités de soutien aux entreprises (10,4%), des activités d'hébergement et de la restauration (9,8%), des activités spécialisées, scientifiques et techniques (9,8%), des activités financières et d'assurances (8,9%) et information et communication (8,8%) ainsi que des transports (7,5%) ", explique l'Ansd.

Le dynamisme des activités du tertiaire est en liaison avec la maîtrise de la progression de la pandémie entraînant la levée des mesures restrictives sur les déplacements et l'accès à certains services comme l'éducation. Le secteur tertiaire a tiré la croissance en 2021 avec une contribution à hauteur de 3,8 points de pourcentage, après 0,3 point en 2020.